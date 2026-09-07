O equatoriano Gonzalo Plata se reapresentou ao Flamengo após a negativa nos exames médicos no Dínamo de Moscou, da Rússia. O atacante chegou ao Brasil neste domingo (6) e foi direto para Belém, onde a delegação rubro-negra estava para a partida contra o Remo. Nesta segunda-feira, ainda em solo paraense, ele treinou com os demais jogadores do elenco.

Plata foi recepcionado pelos torcedores do Flamengo na porta do hotel em Belém. O jogador parou para tirar fotos e dar autógrafos. Posteriormente, foi possível ver, em vídeo publicado pelo clube carioca, o equatoriano cumprimentando os demais jogadores do plantel, em tom bem-humorado.

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Plata durante treino do Flamengo em Belém (Foto: Divulgação/Flamengo)

Após o treino desta segunda-feira, o Flamengo embarca para o Equador, em Quito, cidade da partida contra o Independiente del Valle. Na quinta-feira, as equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Ou seja, Jardim terá dois dias de treinos no país para preparar a equipe, que terá que lidar com uma altitude de 2.800 metros.

Será nessas atividades que Jardim observará o comportamento tático e físico de Gonzalo Plata para avaliar a utilização do jogador contra o time equatoriano.

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— Sobre o Plata, ele deve chegar. Se ele estiver em condições físicas... Ainda faltam quatro dias para o jogo, então vamos tomar essa decisão mais para frente — disse Jardim, técnico do Flamengo, sobre Gonzalo Plata após a vitória contra o Remo.

Veja como serão os próximos dias do Flamengo ✈️

Dia Horário Atividade Local Segunda-feira A definir Atividade regenerativa Belém Segunda-feira A definir Voo para Quito Belém → Quito Terça-feira A definir Treino CT da LDU Quarta-feira A definir Treino CT da LDU Quinta-feira 21h30 Jogo contra o Independiente del Valle Quito

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