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Plata se reapresenta e treina com o Flamengo antes de viagem pela Libertadores

Equatoriano treinou com o elenco em Belém

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 14:51
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O equatoriano Gonzalo Plata se reapresentou ao Flamengo após a negativa nos exames médicos no Dínamo de Moscou, da Rússia. O atacante chegou ao Brasil neste domingo (6) e foi direto para Belém, onde a delegação rubro-negra estava para a partida contra o Remo. Nesta segunda-feira, ainda em solo paraense, ele treinou com os demais jogadores do elenco.

Plata foi recepcionado pelos torcedores do Flamengo na porta do hotel em Belém. O jogador parou para tirar fotos e dar autógrafos. Posteriormente, foi possível ver, em vídeo publicado pelo clube carioca, o equatoriano cumprimentando os demais jogadores do plantel, em tom bem-humorado.

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Plata durante treino do Flamengo em Belém
Plata durante treino do Flamengo em Belém (Foto: Divulgação/Flamengo)

Após o treino desta segunda-feira, o Flamengo embarca para o Equador, em Quito, cidade da partida contra o Independiente del Valle. Na quinta-feira, as equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Ou seja, Jardim terá dois dias de treinos no país para preparar a equipe, que terá que lidar com uma altitude de 2.800 metros.

Será nessas atividades que Jardim observará o comportamento tático e físico de Gonzalo Plata para avaliar a utilização do jogador contra o time equatoriano.

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— Sobre o Plata, ele deve chegar. Se ele estiver em condições físicas... Ainda faltam quatro dias para o jogo, então vamos tomar essa decisão mais para frente — disse Jardim, técnico do Flamengo, sobre Gonzalo Plata após a vitória contra o Remo.

Veja como serão os próximos dias do Flamengo ✈️

DiaHorárioAtividadeLocal

Segunda-feira

A definir

Atividade regenerativa

Belém

Segunda-feira

A definir

Voo para Quito

Belém → Quito

Terça-feira

A definir

Treino

CT da LDU

Quarta-feira

A definir

Treino

CT da LDU

Quinta-feira

21h30

Jogo contra o Independiente del Valle

Quito

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