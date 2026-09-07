Plata se reapresenta e treina com o Flamengo antes de viagem pela Libertadores
Equatoriano treinou com o elenco em Belém
O equatoriano Gonzalo Plata se reapresentou ao Flamengo após a negativa nos exames médicos no Dínamo de Moscou, da Rússia. O atacante chegou ao Brasil neste domingo (6) e foi direto para Belém, onde a delegação rubro-negra estava para a partida contra o Remo. Nesta segunda-feira, ainda em solo paraense, ele treinou com os demais jogadores do elenco.
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Plata foi recepcionado pelos torcedores do Flamengo na porta do hotel em Belém. O jogador parou para tirar fotos e dar autógrafos. Posteriormente, foi possível ver, em vídeo publicado pelo clube carioca, o equatoriano cumprimentando os demais jogadores do plantel, em tom bem-humorado.
Após o treino desta segunda-feira, o Flamengo embarca para o Equador, em Quito, cidade da partida contra o Independiente del Valle. Na quinta-feira, as equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Ou seja, Jardim terá dois dias de treinos no país para preparar a equipe, que terá que lidar com uma altitude de 2.800 metros.
Será nessas atividades que Jardim observará o comportamento tático e físico de Gonzalo Plata para avaliar a utilização do jogador contra o time equatoriano.
— Sobre o Plata, ele deve chegar. Se ele estiver em condições físicas... Ainda faltam quatro dias para o jogo, então vamos tomar essa decisão mais para frente — disse Jardim, técnico do Flamengo, sobre Gonzalo Plata após a vitória contra o Remo.
Veja como serão os próximos dias do Flamengo ✈️
|Dia
|Horário
|Atividade
|Local
Segunda-feira
A definir
Atividade regenerativa
Belém
Segunda-feira
A definir
Voo para Quito
Belém → Quito
Terça-feira
A definir
Treino
CT da LDU
Quarta-feira
A definir
Treino
CT da LDU
Quinta-feira
21h30
Jogo contra o Independiente del Valle
Quito
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