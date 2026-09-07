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Lino celebra vitória do Flamengo, encerra polêmica com Arrascaeta e fala sobre Seleção

Atacante marcou o gol da vitória sobre o Remo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 13:23
Atualizado há 2 minutos
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Samuel Lino decidiu, mais uma vez, com a camisa do Flamengo. Foi dele o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 diante do Remo neste domingo (6), pelo Brasileirão. Após a partida no Mangueirão, em Belém, o atacante destacou a atuação do time carioca, que definiu como "guerreiro".

— Vitória complicada fora de casa. Campo difícil, clima, calor, com chuva. Mas o Flamengo hoje foi guerreiro, foi forte. A gente, com o grupo unido, conseguiu hoje sair com os três pontos. Fico feliz de poder ter marcado, ter ajudado o time. Esse gol vem nos ajudando a ficarmos provisoriamente na primeira colocação. E o gol, igual ao Romário, foi ali um bonito biquinho — disse Samuel Lino, em entrevista à "GeTV".

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Samuel Lino encerra polêmica com Arrascaeta no Flamengo

A assistência para o gol de Samuel Lino saiu dos pés de Arrascaeta, com quem o atacante teve um "entrevero" no último jogo. O jogador, que foi visto reclamando do uruguaio com o técnico Leonardo Jardim, explicou que aquilo foi algo do jogo e que não há nenhuma rusga com o companheiro.

— Zero polêmica sobre isso. Nosso grupo é fechado. Às vezes o jogador está com vontade de marcar gol, está melhor posicionado. Eu estava de cabeça quente, mas nos acertamos e estamos unidos para ajudar o time — explicou.

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Samuel Lino comemora o gol da vitória do Flamengo sobre o Remo
Samuel Lino comemora o gol da vitória do Flamengo sobre o Remo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Convocação da Seleção Brasileira

Na próxima quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti fará a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia, e o nome de Samuel Lino está entre os cotados. O atacante do Flamengo foi questionado sobre a expectativa para o anúncio dos nomes.

— Estou com o coração tranquilo, entrego nas mãos de Deus. O que for o plano dele, eu aceito — resumiu.

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