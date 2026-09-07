Lino celebra vitória do Flamengo, encerra polêmica com Arrascaeta e fala sobre Seleção
Atacante marcou o gol da vitória sobre o Remo
Samuel Lino decidiu, mais uma vez, com a camisa do Flamengo. Foi dele o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 diante do Remo neste domingo (6), pelo Brasileirão. Após a partida no Mangueirão, em Belém, o atacante destacou a atuação do time carioca, que definiu como "guerreiro".
Flamengo dispara, abre vantagem sobre o Palmeiras e vira favorito ao título do Brasileirão; veja os números
— Vitória complicada fora de casa. Campo difícil, clima, calor, com chuva. Mas o Flamengo hoje foi guerreiro, foi forte. A gente, com o grupo unido, conseguiu hoje sair com os três pontos. Fico feliz de poder ter marcado, ter ajudado o time. Esse gol vem nos ajudando a ficarmos provisoriamente na primeira colocação. E o gol, igual ao Romário, foi ali um bonito biquinho — disse Samuel Lino, em entrevista à "GeTV".
Samuel Lino encerra polêmica com Arrascaeta no Flamengo
A assistência para o gol de Samuel Lino saiu dos pés de Arrascaeta, com quem o atacante teve um "entrevero" no último jogo. O jogador, que foi visto reclamando do uruguaio com o técnico Leonardo Jardim, explicou que aquilo foi algo do jogo e que não há nenhuma rusga com o companheiro.
— Zero polêmica sobre isso. Nosso grupo é fechado. Às vezes o jogador está com vontade de marcar gol, está melhor posicionado. Eu estava de cabeça quente, mas nos acertamos e estamos unidos para ajudar o time — explicou.
Convocação da Seleção Brasileira
Na próxima quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti fará a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia, e o nome de Samuel Lino está entre os cotados. O atacante do Flamengo foi questionado sobre a expectativa para o anúncio dos nomes.
— Estou com o coração tranquilo, entrego nas mãos de Deus. O que for o plano dele, eu aceito — resumiu.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Flamengo libera Cebolinha para tratar assuntos pessoais, e saída ganha forçaHá 10 minutos
Flamengo
Plata se reapresenta e treina com o Flamengo antes de viagem pela LibertadoresHá 39 minutos
Flamengo
Samuel Lino e Pedro, do Flamengo, estão na pré-lista de convocação da SeleçãoHá 1 hora
Futebol Nacional
Flamengo dispara, abre vantagem sobre o Palmeiras e vira favorito ao título do Brasileirão; veja os númerosHá 5 horas
Futebol Nacional
PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do BrasileirãoHá 5 horas
Flamengo
Ayrton Lucas celebra desempenho em maratona de jogos pelo FlamengoHá 9 horas
Mais LANCE!