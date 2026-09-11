Em números: a atuação de gala da defesa do Flamengo contra o Del Valle
Rubro-Negro alcança marca de quatro jogos consecutivos sem gols sofridos
A vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Independiente del Valle, nessa quinta-feira (10), passou pela eficiência do ataque, claro, mas especialmente pela atuação de gala da linha de defesa, que garantiu o quarto jogo consecutivo sem sofrer gols.
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Na partida de ida das quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro se viu em cenário atípico, diante de uma equipe em grande fase, com futebol ofensivo e que contava com a altitude de Quito a seu favor. Assim, passou apenas 38% do tempo com a posse de bola, sofreu 17 finalizações, foi muito pressionado, principalmente no primeiro tempo, mas resistiu.
Os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, assim como os laterais Emerson Royal e Ayrton Lucas, cortaram cruzamentos e interceptaram finalizações em profusão. Além disso, o sistema defensivo foi decisivo lá na frente: o segundo gol rubro-negro saiu de cruzamento de Royal para cabeceio de Pereira.
A dupla de zaga de xarás repete o nível da última temporada, que garantiu a confiança da torcida. Já os laterais titulares se viram muito criticados pelos rubro-negros no início do ano, mas evoluíram de forma impressionante sob comando de Leonardo Jardim. Reconhecidos mais pelo potencial ofensivo, Royal e Ayrton Lucas têm passado segurança defensiva constantemente, como outra vez no duelo desafiador com o Del Valle.
O quarteto da linha de defesa foi responsável por 44 das 69 contribuições defensivas do Flamengo na partida, a maior marca da equipe nesta edição da Libertadores. Esta estatística mede todo o tipo de ação com impacto defensivo: desarmes, interceptações, bloqueios, disputas aéreas, pressão etc.
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Números da defesa do Flamengo
Emerson Royal:
- 12 contribuições defensivas
- 2 desarmes
- 1 interceptação
- 8 cortes
- 3/7 duelos ganhos
- 26/31 passes certos
- 1 assistência
Léo Ortiz:
- 10 contribuições defensivas
- 2 interceptações
- 7 cortes
- 2/3 duelos ganhos
- 33/36 passes certos
Léo Pereira:
- 10 contribuições defensivas
- 3 interceptações
- 7 cortes
- 26/27 passes certos
- 1 gol
Ayrton Lucas:
- 12 contribuições defensivas
- 1 desarme
- 2 interceptações
- 7 cortes
- 6/10 duelos ganhos
- 17/19 passes certos
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