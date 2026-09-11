A vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Independiente del Valle, nessa quinta-feira (10), passou pela eficiência do ataque, claro, mas especialmente pela atuação de gala da linha de defesa, que garantiu o quarto jogo consecutivo sem sofrer gols.

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Na partida de ida das quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro se viu em cenário atípico, diante de uma equipe em grande fase, com futebol ofensivo e que contava com a altitude de Quito a seu favor. Assim, passou apenas 38% do tempo com a posse de bola, sofreu 17 finalizações, foi muito pressionado, principalmente no primeiro tempo, mas resistiu.

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Os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, assim como os laterais Emerson Royal e Ayrton Lucas, cortaram cruzamentos e interceptaram finalizações em profusão. Além disso, o sistema defensivo foi decisivo lá na frente: o segundo gol rubro-negro saiu de cruzamento de Royal para cabeceio de Pereira.

Léo Pereira e Emerson Royal se abraçam após construírem juntos o segundo gol do Flamengo (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

A dupla de zaga de xarás repete o nível da última temporada, que garantiu a confiança da torcida. Já os laterais titulares se viram muito criticados pelos rubro-negros no início do ano, mas evoluíram de forma impressionante sob comando de Leonardo Jardim. Reconhecidos mais pelo potencial ofensivo, Royal e Ayrton Lucas têm passado segurança defensiva constantemente, como outra vez no duelo desafiador com o Del Valle.

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O quarteto da linha de defesa foi responsável por 44 das 69 contribuições defensivas do Flamengo na partida, a maior marca da equipe nesta edição da Libertadores. Esta estatística mede todo o tipo de ação com impacto defensivo: desarmes, interceptações, bloqueios, disputas aéreas, pressão etc.

Titular absoluto desde a lesão de Alex Sandro, Ayrton Lucas vive ótima fase pelo Flamengo (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

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Números da defesa do Flamengo

Emerson Royal:

12 contribuições defensivas

2 desarmes

1 interceptação

8 cortes

3/7 duelos ganhos

26/31 passes certos

1 assistência

Léo Ortiz:

10 contribuições defensivas

2 interceptações

7 cortes

2/3 duelos ganhos

33/36 passes certos

Léo Pereira:

10 contribuições defensivas 3 interceptações 7 cortes 26/27 passes certos 1 gol

Ayrton Lucas:

12 contribuições defensivas

1 desarme

2 interceptações

7 cortes

6/10 duelos ganhos

17/19 passes certos

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