Flamengo quer elenco 'nos moldes de Guardiola' para 2026

Desde o início da vitoriosa carreira, Pep Guardiola tem como um dos princípios de gestão manter um elenco curto, de forma que os jogadores não se frustrem com a falta de oportunidades. A fórmula ideal são dois concorrentes de alto nível por posição e, para completar, jovens atletas. Segundo o "ge", o Flamengo pensa o planejamento para 2026 da mesma forma, priorizando um elenco de "22 titulares", menos extenso que o da última temporada.

Os primeiros movimentos do Rubro-Negro no mercado da bola indicam a nova visão de Filipe Luís e José Boto: negociar jogadores "excedentes" e contratar atletas para as posições com distância considerável entre o nível atual de titulares e reservas.

Com isso, além de liberar peças em fim de contrato (Matheus Cunha, Cleiton e Pablo), tem acordo com o River Plate para saída de Matías Vinã, terceira opção na lateral-esquerda. Pouco utilizados no fim de 2025, Michael e Allan também podem deixar a Gávea. Em contraponto, o Flamengo buscou o zagueiro Vitão e quer a chegada de um goleiro e um centroavante, sombras de Rossi e Pedro, respectivamente.

A saída do lateral uruguaio é um sinal claro: apesar de o Rubro-Negro reconhecer sua qualidade, não viu necessidade de manter uma terceira opção no elenco, que pouco joga e pode se frustrar com treinador e companheiros. É justamente nisso que se baseia a filosofia de Guardiola, que até ameaçou deixar o Manchester City pela decepção com o excesso de opções.

— Eu disse ao clube que não quero isso (um elenco maior). Não quero deixar cinco ou seis jogadores fora do banco de reservas. Não quero isso. Vou sair. Se diminuírem o elenco, eu fico. É impossível para a minha alma dizer aos meus jogadores nas arquibancadas que eles não podem jogar — desabafou o espanhol em coletiva de imprensa no fim da última temporada europeia.

Pep Guardiola conversa com Reijnders à beira do campo em jogo do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Por outro lado, os desfalques podem prejudicar o planejamento de um elenco enxuto, ainda mais no calendário intenso do futebol brasileiro. Nesse sentido, Filipe Luís contará com o mesmo trunfo dos plantéis de Guardiola: atletas versáteis. O elenco rubro-negro tem jogadores como Danilo, que pode atuar na zaga e duas laterais, De La Cruz e Saúl, disponíveis como volantes ou meias, e Gonzalo Plata, capaz de exercer todas as funções no ataque, entre outros "coringas".

Mesmo assim, lesões podem deixar a situação apertada. Nesse caso, o Flamengo tem a opção de se voltar novamente ao mercado. A janela de transferências que abriu nesta segunda-feira (5) vai até o dia 3 de março. Depois, outro período de negociações acontece entre os dias 20 de julho e 11 de setembro.

Mais sobre a montagem de elenco do Flamengo

As primeiras lacunas observadas pelo Rubro-Negro, como destacado, foram no gol, zaga e comando de ataque. Para a linha de defesa, problema solucionado com Vitão, ex-Internacional. O arqueiro dos sonhos seria Gabriel Brazão, do Santos. Para a função de goleador, tentou a contratação de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Todos esses jogadores têm mais uma coisa em comum: são jovens, de 25 anos ou menos, uma vez que rejuvenescer o elenco é outra meta estipulada por José Boto para a janela.

Entre os rubro-negros de partida, além de jogadores pouco utilizados, pode aparecer Everton Cebolinha. Assim como Viña, o atacante gostaria de atuar com mais frequência. Além disso, está no último ano de contrato. Por isso, o Flamengo tentou envolvê-lo na negociação por Kaio Jorge. Não seria surpresa, então, se também fosse vendido nesta janela.

Everton Cebolinha treina em Doha, no Catar, durante disputa da Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Fora as principais lacunas observadas, o Rubro-Negro só deve se movimentar por jogadores que elevem o nível em relação às peças atuais. Ou pode ser o caso, de forma forçada, se receber alguma proposta irrecusável por um dos homens de confiança de Filipe Luís.

Desenho do elenco rubro-negro para 2026

Goleiros:

Agustín Rossi

- Nova contratação -

Opção "extra": Dyogo Alves

Zagueiros:

Léo Ortiz / Léo Pereira

Danilo / Vitão

Opções "extras": João Victor, Iago Teodoro

Laterais-esquerdos:

Alex Sandro / Ayrton Lucas

(Viña de saída)

Laterais-direitos:

Varela / Emerson Royal

Volantes:

Pulgar / Jorginho

De La Cruz / Saúl

Opção "extra": Evertton Araújo

(Allan pode sair)

Meias:

Arrascaeta / Carrascal

Atacantes (esquerda):

Samuel Lino

Bruno Henrique

(Cebolinha não tem permanência garantida)

Atacantes (direita):

Gonzalo Plata

Luiz Araújo

(Michael pode sair)

Centroavantes:

Pedro

- Nova contratação -

Opção "extra": Wallace Yan