Antes do Flamengo entrar em campo contra o Lanús, Filipe Luis falou sobre o caso de injúria racial sofrido por Vini Jr. na partida entre Real Madrid e Benfica. Diante da repercussão negativa do posicionamento do treinador rubro-negro, um comunicado foi emitido nesta sexta-feira (20).

Nesta nota, emitida pelo clube em nome do comandante, Filipe reforçou a importância do combate a atitudes racistas e enfatizou que não teve a intenção de relativizar o ocorrido. Ao mesmo tempo, reconheceu que sua fala abriu margem para interpretações distintas da desejada.

Relembre a primeira fala de Filipe Luís sobre Vini Jr.

— Sobre o (caso) Vinicius, o que posso dizer é que eu sempre fui muito bem tratado. Eu amo a Argentina, sempre fui muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre como visitante, mas só tenho coisas boas a dizer sobre a Argentina e um incidente isolado como este não influencia em nada o que penso deste país, que é tão lindo — iniciou.

— É um tema muito mais delicado do que pensamos, envolve muitas coisas. Ele (Prestianni) não deveria ter coberto a boca para dizer o que disse, e isso causou toda essa confusão. Agora é a palavra de um contra o outro, isso é muito delicado. A verdade, é que se ele fez, tem que pagar. Mas, repito, é a palavra de um contra o outro, não sou eu que tenho de julgar.

Filipe Luís concede entrevista coletiva após derrota para o Lanús Recopa Sul-Americana (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Confira na íntegra o comunicado emitido pelo Flamengo

"Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país.

Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista.

Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável: o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação.

Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, expus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse.

Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e, muitas vezes, passa impune.

Filipe Luís

Técnico do Clube de Regatas do Flamengo"

Relembre o caso

A confusão teve início após Vinícius marcar um golaço, aos seis minutos do segundo tempo, e abrir o placar para o Madrid diante do Benfica. Na sequência da comemoração, em que o brasileiro dançou em frente à bandeirinha de escanteio em direção à torcida adversária, atitude que resultou em cartão amarelo. Depois, Prestianni se envolveu em discussão com o camisa 7, episódio que culminou na acusação feita pelo atacante contra o adversário.

No momento em que os jogadores retornavam ao meio-campo, o desentendimento se intensificou; em determinado lance, Prestianni colocou a camisa do Benfica sobre a boca, e Vini dirigiu-se imediatamente ao árbitro. Apesar da ativação do protocolo antirracismo, o juiz não aplicou punição disciplinar ao atleta do Benfica, que permaneceu em campo sem advertência.

