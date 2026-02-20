Jogando em casa, o Flamengo venceu o RB Bragantino por 4 a 2 na noite desta sexta-feira (20), no Estádio Luso-Brasileiro, pela primeira fase do Brasileirão Feminino. Com atuação dominante e eficiência nas bolas paradas, as rubro-negras construíram o placar com gols de Núbia, Jucinara, Layza e Cristiane, enquanto Camila Ambrózio e Rafa Mineiro descontaram para as Bragantinas.

O time carioca começou avassalador. Logo no primeiro minuto, após escanteio, a zagueira Núbia aproveitou sobra na área e abriu o placar. A pressão seguiu intensa, sempre explorando jogadas aéreas. A defensora também havia marcado na vitória diante do Mixto, pela estreia da competição.

Aos 20, Djeni arriscou de fora, a goleira Letícia deu rebote e Jucinara apareceu livre para ampliar. O Bragantino reagiu pouco depois: em cobrança de escanteio, a bola ficou viva e Camila Ambrózio soltou a bomba para diminuir. Mas antes do intervalo, o Flamengo voltou a castigar na bola parada. Monalisa cruzou na medida e Layza subiu firme para fazer o terceiro.

Na etapa final, o ritmo seguiu alto. Cristiane chegou a ter um gol anulado por impedimento, mas não demorou para deixar o dela. Aos 15 minutos, após cruzamento pela esquerda, a camisa 11 apareceu sozinha para testar para o fundo das redes. Aos 45, Rafa Mineira ainda diminuiu para o time de Bragança Paulista.

