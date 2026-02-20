Depois da derrota por 1 a 0 para o Lanús no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, o Flamengo jogará pressionado no Maracanã na partida de volta. Para ser campeão, precisará vencer por mais de um gol de diferença ou superar os argentinos nos pênaltis. Os times voltam a se enfrentar no dia 26, às 21h30, no Rio de Janeiro.

Em 2023, quando enfrentou o Independiente del Valle na competição, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e venceu na volta pelo mesmo placar. Nas penalidades, perdeu por 5 a 4. Observando o recorte dos últimos 10 anos, incluindo Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, esse cenário se repetiu seis vezes e em apenas duas o time carioca saiu vencedor.

Das 21 vezes que jogou mata-mata nesses campeonatos desde 2016, caiu 11 e passou 10 vezes. Quando perdeu o jogo de ida, avançou em apenas duas das oito oportunidades. Já quando empatou, saiu vitorioso em oito das 13 vezes - uma delas, na final da Copa do Brasil de 2022.

Diante desse retrospecto, o Flamengo precisará superar não só a fase conturbada desse início de temporada, mas os números das últimas campanhas. Confira abaixo os resultados.

Confira o histórico do Flamengo

Quando começou perdendo...

❌ Copa do Brasil de 2025, oitavas de final: Flamengo 0 x 1 Atlético-MG / Atlético-MG 0 (4) x (3) 1 Flamengo

❌ Libertadores de 2024, quartas de final: Flamengo 0 x 1 Peñarol / Peñarol 0 x 0 Flamengo

❌ Copa do Brasil de 2023, final: Flamengo 0 x 1 São Paulo / São Paulo 1 x 1 Flamengo

✅Copa do Brasil de 2022, oitavas de final: Atlético-MG 2 x 1 Flamengo / Flamengo 2 x 0 Atlético-MG

❌ Copa do Brasil de 2020, quartas de final: Flamengo 1 x 2 São Paulo / São Paulo 3 x 0 Flamengo

✅ Libertadores de 2019, oitavas de final: Emelec 2 x 0 Flamengo / Flamengo 2 (4) x (2) 0 Emelec

❌ Libertadores de 2018, oitavas de final: Flamengo 0 x 2 Cruzeiro / Cruzeiro 0 x 1 Flamengo

❌ Sul-Americana de 2017, final: Independiente 2 x 1 Flamengo / Flamengo 1 x 1 Independiente

Quando começou empatando...

✅Copa do Brasil de 2023, oitavas de final: Fluminense 0 x 0 Flamengo / Flamengo 2 x 0 Fluminense

✅ Copa do Brasil de 2022, final: Corinthians 0 x 0 Flamengo / Flamengo 1 (6) x (5) 1 Corinthians

✅ Copa do Brasil de 2022, quartas de final: Flamengo 0 x 0 Athletico / Athletico 0 x 1 Flamengo

❌ Copa do Brasil de 2021, semifinal: Athletico 2 x 2 Flamengo / Flamengo 0 x 3 Athletico

❌ Libertadores de 2020, oitavas de final: Racing 1 x 1 Flamengo / Flamengo 1 (3) x (5) 1 Racing

✅Libertadores de 2019, semifinal: Grêmio 1 x 1 Flamengo / Flamengo 5 x 0 Grêmio

❌ Copa do Brasil de 2019, quartas de final: Ahtletico 1 x 1 Flamengo / Flamengo 1 (1) x (3) Athletico

❌ Copa do Brasil 2018, semifinal: Flamengo 0 x 0 Corinthians/ Corinthians 2 x 1 Flamengo

✅Copa do Brasil 2018, quartas de final: Grêmio 1 x 1 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Grêmio

❌ Copa do Brasil de 2017, final: Flamengo 1 x 1 Cruzeiro / Cruzeiro 0 (5) x (3) 0 Flamengo

✅ Copa do Brasil de 2017, semifinal: Botafogo 0 x 0 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Botafogo

✅Copa do Brasil de 2017, oitavas de final: Flamengo 0 x 0 Atlético-GO / Atlético-GO 1 x 2 Flamengo

✅ Sul-Americana de 2017, oitavas de final: Chapecoense 0 x 0 Flamengo / Flamengo 4 x 0 Chapecoense

