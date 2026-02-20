Jornalistas criticam declaração de Filipe Luís sobre episódio de injúria racial com Vinicius Jr

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, afirmou nesta quinta-feira (19) que o episódio envolvendo o jogador Gianluca Prestianni e Vinicius Jr foi "um caso isolado" que não muda sua opinião sobre a Argentina. A declaração foi dada após a derrota do time carioca para o Lanús pela Recopa Sul-Americana, na quinta-feira (19), em Lanús, região metropolitana de Buenos Aires.

O treinador foi questionado sobre a acusação que Vinicius levanta alegando ter sido vítima de injúria racial durante o duelo entre Benfica e Real Madrid, pela UEFA Champions League. O repórter também questionou o treinador sobre como ele foi tratado nas várias vezes que o Flamengo viajou até a Argentina para jogar.

- Sobre o (caso) Vinicius, o que posso dizer é que eu sempre fui muito bem tratado. Eu amo a Argentina, sempre fui muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre como visitante, mas só tenho coisas boas a dizer sobre a Argentina e um incidente isolado como este não influencia em nada o que penso deste país, que é tão lindo - respondeu.

O treinador rubro-negro também disse que Prestianni tem que pagar, caso tenha cometido injúria racial, mas que não pode julgar. Ele destacou que o argentino cobriu a boca ao falar com Vini e que, por isso, agora é "palavra de um contra o outro.

-É um tema muito mais delicado do que pensamos, envolve muitas coisas. Ele (Prestianni) não deveria ter coberto a boca para dizer o que disse, e isso causou toda essa confusão. Agora é a palavra de um contra o outro, isso é muito delicado. A verdade, é que se ele fez, tem que pagar. Mas, repito, é a palavra de um contra o outro, não sou eu que tenho de julgar.



A declaração de Filipe Luís rapidamente viralizou e ganhou repercussões negativas. Diversos jornalistas de grandes portais esportivos se posicionaram contra a fala do treinador.

Jornalistas reprovam fala de Filipe Luís

➡️ A rosa e os espinhos de Vinicius Jr: 20 episódios de injúria racial e uma luta que não tem fim

Relembre o episódio recente de injúria racial envolvendo Vinicius Jr e Prestianni

No jogo de ida dos playoffs da Champions League entre Benfica e Real Madrid, Vini Jr acusou Prestianni de injúria racial, em jogo disputado no Estádio da Luz, na terça-feira (17).

Vinicius Jr afirmou ter sido chamado de "macaco" por Gianluca Prestianni, meia argentino do Benfica, em denúncia feita à arbitragem durante o confronto. O árbitro François Letexier acionou o protocolo antirracismo da Uefa, e o jogo ficou paralisado por dez minutos.

A cena lamentável não é a primeira na carreira de Vini Jr desde que se tornou protagonista no futebol europeu. Com o ocorrido desta terça-feira, o brasileiro acumula 20 episódios de injúria racial, uma realidade que enfrenta há oito anos na Europa.

