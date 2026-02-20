Tiago Leifert critica postura de Filipe Luís e dispara: 'Não é um caso isolado'

O técnico Filipe Luís protagonizou uma fala polêmica sobre os recentes casos de racismo contra o atacante Vini Jr. Na derrota do Flamengo para o Lanús, da última quinta-feira (19), pela final da Recopa Sul-Americana, ele foi questionado sobre o caso, e o tratou como um ato isolado.

Durante uma transmissão ao vivo, no próprio canal do Youtube, o jornalista Tiago Leifert detonou a postura do treinador ao tratar do assunto. Para o comunicador, o comandante do Rubro-Negro foi infeliz na declaração.

— Não dá para generalizar um país. Mas existe uma grande coincidência com os argentinos né? A torcida argentina, quase todos os jogos tem problema. O Filipe Luís falou uma bobagem ontem na coletiva. Caso isolado? Obviamente eu, você, a Angélica e o Cannobio somos bem recebidos na Argentina. Não é um caso isolado — disse o jornalista.

O que disse Filipe Luís?

O treinador foi questionado sobre a acusação que Vinicius levanta alegando ter sido vítima de injúria racial durante o duelo entre Benfica e Real Madrid, pela UEFA Champions League. O repórter também questionou o treinador sobre como ele foi tratado nas várias vezes que o Flamengo viajou até a Argentina para jogar.

- Sobre o (caso) Vinicius, o que posso dizer é que eu sempre fui muito bem tratado. Eu amo a Argentina, sempre fui muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre como visitante, mas só tenho coisas boas a dizer sobre a Argentina e um incidente isolado como este não influencia em nada o que penso deste país, que é tão lindo - respondeu.

Nota oficial de esclarecimento

Antes do Flamengo entrar em campo contra o Lanús, Filipe Luis falou sobre o caso de injúria racial sofrido por Vini Jr. na partida entre Real Madrid e Benfica. Diante da repercussão negativa do posicionamento do treinador rubro-negro, um comunicado foi emitido nesta sexta-feira (20).

"Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país.

Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista.

Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável: o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação.

Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, expus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse.

Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e, muitas vezes, passa impune.

Filipe Luís

Técnico do Clube de Regatas do Flamengo".