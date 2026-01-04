Flamengo e River Plate chegaram a um acordo para o empréstimo do lateral Matías Viña ao clube argentino até o fim do ano, por 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões). Além disso, o contrato prevê obrigação de compra, por US$ 5 milhões (R$ 27 milhões), se o jogador disputar 50% dos jogos da equipe na temporada. A informação do jornalista Venê Casagrande foi confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O uruguaio é esperado em Buenos Aires nesta segunda-feira (5) para sacramentar a transação. Filipe Luís não pretendia dar mais espaço a Viña no elenco, mantendo-o atrás de Alex Sandro e Ayrton Lucas na concorrência pela lateral-esquerda. O defensor, então, viu com bons olhos uma saída.

Por mais que o clube entendesse que o ex-Palmeiras poderia evoluir se retomasse a melhor forma física, com mais tempo de jogo, não estava disposto a colocá-lo à frente dos concorrentes. A negociação também reforça o planejamento do Flamengo para formação do elenco de 2026, buscando um plantel menos extenso, com duas opções de alto nível por posição.

continua após a publicidade

Viña e Bruno Henrique sentados no banco de reservas em jogo da Libertadores (Foto: Matheus Sanches / MyPhoto Press / Gazeta Press)

➡️ Olheiro Lance!: opções para o Flamengo se não conseguir Kaio Jorge

Passagem de Viña pelo Flamengo foi prejudicada por lesão

Velho conhecido do futebol brasileiro, onde teve grande trajetória no Palmeiras, Viña chegou ao Flamengo com expectativas elevadas, até pelos oito milhões de euros (R$ 42,8 milhões na época) pagos à Roma por sua contratação. O uruguaio concorria com Ayrton Lucas quando sofreu lesão grave no joelho e, na mesma época, foi contratado o titular absoluto Alex Sandro. Quando retornou da contusão, ficou para trás dos concorrentes e não teve tempo de jogo para retomar o melhor nível.

Viña pelo Flamengo

32 jogos (1359 minutos ou 15 partidas completas)

1 gol (contra o Bolívar, pela Libertadores)

1 assistência (contra o Millonários, pela Libertadores)