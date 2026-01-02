menu hamburguer
Flamengo

Saúl, do Flamengo, passará por cirurgia na Espanha

Volante espanhol vinha sentindo desconforto no tornozelo esquerdo

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
16:51
Atualizado há 2 minutos
Saúl Ñiguez gesticula durante jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores (Foto: Maga Jr / Agência F8 / Gazeta Press)
imagem cameraSaúl Ñiguez gesticula durante jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores (Foto: Maga Jr / Agência F8 / Gazeta Press)
O volante espanhol Saúl Ñiguez passará por cirurgia no calcanhar esquerdo para tratar problema que o fazia sentir dores na região há cerca de três meses. O procedimento ocorrerá na próxima semana, em Madri, na Espanha, sob cuidados do médico holandês Dr. Niek van Dijk.

O veterano tem uma tendinopatia insercional do Aquiles, ou seja, um osso proeminente no calcanhar. A cirurgia, portanto, consiste em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo. Jogador e clube vinham discutindo a possibilidade há algum tempo e, após consultas a diferentes especialistas, chegaram a esta conclusão. Segundo o "Ge", o tempo de recuperação é de três a quatro meses.

Nota oficial do Flamengo sobre a cirurgia

"O jogador Saúl Ñíguez irá se submeter, na próxima semana, na Espanha, a uma cirurgia no calcanhar esquerdo. O jogador vinha se queixando há cerca de três meses de dores e desconforto. Desde então, vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo de forma contínua.

A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube.

A cirurgia será realizada pelo Dr. Niek van Dijk, referência mundial no assunto. A data da cirurgia será informada após a consulta final com o médico holandês."

Clube quer "meio-campo dos sonhos" em 2026

A dupla Saúl e De La Cruz foi elogiada pelo desempenho na final da Copa Intercontinental, contra o PSG, após entrarem nas vagas de Jorginho e Pulgar. Os dois meio-campistas deram dinamismo à equipe de Filipe Luís e mostraram que podem ser ainda mais importantes em 2026. Para isso, porém, precisam recuperar a melhor forma física. Além da questão cirúrgica, o espanhol sofreu por não ter feito pré-temporada: saiu das férias europeias diretamente para o calendário intenso do Brasil.

Saúl defende ação de Vitinha na final da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG (Fotos: Gilvan de Souza / Flamengo)
Saúl defende ação de Vitinha na final da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG (Fotos: Gilvan de Souza / Flamengo)

No caso de De La Cruz, o problema é antigo: tem lesão crônica no joelho direito e passou a sofrer com inflamações também no joelho esquerdo. A pré-temporada do Flamengo, que se inicia no dia 14, será essencial para o uruguaio.

