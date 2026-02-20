Corinthians contrata volante destaque da base do Flamengo e da seleção

O Corinthians acertou a contratação do volante Christian, de 19 anos, que estava no Flamengo desde os 13 anos e tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-17. A chegada do atleta já foi oficializada pelas redes sociais.

continua após a publicidade

O contrato do atleta com o clube carioca se encerrou no último dia 28 de fevereiro, e, na negociação, o Flamengo manteve 10% dos direitos em uma futura venda.

Christian assinou vínculo de três anos com o Corinthians e já integra os treinos do elenco sub-20, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. Nascido em 19 de fevereiro de 2007, o jogador possui dupla cidadania, brasileira e espanhola, e mede 1,84m.

continua após a publicidade

— O Departamento de Formação de Atletas do Sport Club Corinthians Paulista anuncia a contratação do volante Christian Oliveira para a equipe Sub-20. O atleta pertencia ao Flamengo, além de colecionar passagens pela Seleção Brasileira Sub-16 — disse o Timão.

Christian passou pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

Competições da base do Corinthians

A primeira competição da equipe Sub-20 do Corinthians na temporada será o Campeonato Brasileiro Sub-20. A estreia está marcada para 21 de fevereiro, na Fazendinha, diante do América-MG. Na rodada seguinte, o adversário será o Bahia.

continua após a publicidade

A principal novidade desta edição é que o campeão do torneio garantirá vaga na Supercopa Sub-20, ainda em 2026. A competição volta ao calendário do futebol brasileiro masculino de base após 2021 e reunirá o vencedor do Brasileiro Sub-20 e o campeão da Copa do Brasil Sub-20.

Reforços do Corinthians Sub-20

José Antônio – emprestado pelo Santa Cruz-PE

– emprestado pelo Santa Cruz-PE Levy Dias – Veio do Flamengo Sub-17

– Veio do Flamengo Sub-17 Yago Melo – Veio do Flamengo Sub-17

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.