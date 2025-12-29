São Paulo monitora volante do Flamengo e mira reposição para setor crítico

O São Paulo tem interesse na contratação do volante Allan, do Flamengo. O jogador de 28 anos teve temporada discreta no rubro-negro e o Tricolor monitora a situação do atleta, apesar de não ter apresentado proposta oficial. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Allan pode se tornar reposição para um setor crítico no São Paulo, que sofreu com lesões em sequência nesta temporada e gerou dificuldades para o técnico Hernán Crespo firmar seus nomes titulares na equipe. A necessidade de contratação de um volante aumentou após a confirmação da saída de Luiz Gustavo, que não teve o contrato renovado com o clube para a próxima temporada.

Os termos de contratação de Allan, no entanto, ainda segue indefinido. O cenário de dificuldade financeira do São Paulo permanece para 2027, o que pode indicar uma tentativa de empréstimo do jogador junto ao Flamengo. Do lado do rubro-negro, a equipe entende que não há necessidade de venda no momento, mesmo com o baixo aproveitamento do atleta sob o comando de Filipe Luís.

O treinador do Fla chegou a um acerto e renovou seu contrato com a equipe. Allan atuou em apenas 33 partidas pelo time em 2025 e o último jogo disputado foi em setembro. O volante não foi relacionado para compor o elenco do time carioca na Copa Intercontinental. Com a permanência de Filipe Luís no clube e a atual formação do setor de meio no Flamengo, a tendência é que Allan siga com menos espaço, o que seria um facilitador para avanço nas conversas.

Allan em atuação pelo Flamengo no Mundial de Clubes. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Meio-campo do São Paulo atrai interesse do mercado

Ao mesmo tempo que o São Paulo busca reforços de baixo custo, o clube precisa lidar com assédio a outros nomes do elenco e que podem encurtar ainda mais as opções de Crespo no meio. Marco Antônio, nome mais regular no setor nesta temporada, recebeu sondagens do próprio Flamengo, que também não abriu negociações pelo meia.

Recentemente, o atleta teve o contrato de empréstimo renovado junto a Lazio, que vai até junho de 2026, fato que pode segurar o volante na equipe e afastar investidas dos rivais. O contrato prevê uma cláusula que obriga a compra do atleta caso ele complete cinco partidas até o fim do empréstimo, algo considerado praticamente certo. O valor estipulado para a negociação gira em torno de 4,2 milhões de euros, aproximadamente R$ 26,7 milhões.

Pablo Maia atrai interesse de clubes do exterior, enquanto Rodriguinho, que tem contrato até o fim do próximo ano, também tem futuro indefinido na equipe e pode deixar o clube na janela. Segundo apuração do Lance!, o modelo ideal de negociação neste caso seria a venda.