Flamengo presta homenagem ao Papa Francisco

O Flamengo homenageou o Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos. Em suas redes sociais, o clube carioca enalteceu o legado do argentino, torcedor do San Lorenzo. Jorge Mario Bergoglio, seu nome de batismo, nunca escondeu o seu amor pelo futebol.

- O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. Líder espiritual admirado por sua simplicidade, empatia e defesa dos mais humildes, deixa um legado de fé, compaixão e humanidade que transcende fronteiras. Nossos sentimentos a todos que se inspiraram em sua mensagem de paz - publicou o Flamengo.

Em pelo menos três ocasiões, o Papa Francisco foi presenteado com camisas do Flamengo. Uma delas foi entregue por Zico, grande ídolo rubro-negro.

Papa Francisco recebe camisa do Flamengo (Foto: Acervo/Lance!)

Por conta da sua forte ligação com o futebol, o Papa Francisco recebeu inumeras camisas de clubes brasileiros, como Fluminense, Vasco, Palmeiras, Grêmio e, claro, Flamengo.

A morte do Papa Francisco comoveu e mobilizou vários setores da sociedade e do esporte, em especial, do futebol. Histórias, ídolos e homenagens ao Pontífice marcaram a reação de personalidades, federações e clubes a esse momento de luto:

