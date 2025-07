Luxemburgo compara atitude de Zico com a de Depay: ‘Tudo errado’

O Corinthians entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará, e não vai contar com Memphis Depay, suspenso. As atitudes do holandês foram tema de debate entre Luxemburgo e Casagrande, e o técnico lembrou de uma atitude de Zico para fazer uma comparação.

Durante o programa "Galvão e Amigos", na Band, a resenha composta por Galvão Bueno, Mauro Naves, Ricardo Rocha, Luxemburgo e Casagrande, debatia as recentes atuações e polêmicas envolvendo Memphis Depay, do Corinthians.

Quando o assunto chegou nos valores de premiação no contrato de Memphis Depay, Vanderlei Luxemburgo lembrou de uma atitude de Zico para dar uma alfinetada no holandês.

- Não é novidade, mas isso traz uma relação interna complicada. Eu corri pra caramba, ganhamos o campeonato e você levou 90%? Mas ele não está errado, está no contrato. Agora, com certeza os caras ficam bravos, ah, não vou correr para esse cara mais não - começou Luxemburgo

- O Zico, por exemplo, foi campeão do mundo. Ganhou um carro de melhor jogador do mundo. Sabe o que ele fez? Pegou o valor do carro para dividir com os jogadores. Se o Depay fala: ganhei isso aqui, vocês correram junto comigo, vamos dividir essa parada aqui. Aí, ele está envolvido com o processo do Corinthians. Mas pegar para ele? Ah, aí está tudo errado.

Luxemburgo no programa Galvão e Amigos (Foto: Reprodução)

Ceará, de Pedro Raul x Corinthians, de Depay: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ceará e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo na Amazon Prime (serviço de streaming).

O Ceará, recém promovido à Série A, vem surpreendendo as expectativas neste início de campeonato. A equipe comandada por Léo Condé se encontra na 9ª posição com 18 pontos, porém com um jogo a menos que os outros times. Na última rodada, venceu o clássico contra o Fortaleza e afundou ainda mais o rival na zona de rebaixamento.

O Corinthians, por sua vez, enfrenta um momento diferente de seu oponente. O clube atualmente vem tendo problemas fora de campo, incluindo atraso de salários e conflitos na diretoria. Além disso, dentro das quatro linhas, o Timão também não vem agrandando os torcedores. Após longo período de férias devido à Data Fifa, a equipe de Dorival Júnior perdeu para o Red Bull Bragantino em casa na volta do Brasileirão. Hoje, o Alvinegro Paulista se encontra na 11ª posição, com 16 pontos conquistados e não conta com Memphis Depay.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Bruno; Fabiano, Marllon, Machado, M. Bahia; Fernando Sobral, Diego, L. Mugni; Galeano, Tubarão, Fernandinho

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, G. Henrique, Cacá, M. Bidu; Carrillo, Martínez, Raniele, Garro; Talles Magno, Hernández