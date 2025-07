Em clima de Santos x Flamengo pelo Brasileirão, o jornalista Walter Casagrande comparou o camisa 10 do Peixe ao seu super-herói favorito: o Batman, ou melhor, o Bruce Wayne. O ex-jogador argumenta que a única chance do Santos contra o Flamengo, no duelo desta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, é se Neymar estiver em dia de Batman.

"Um milionário que em nenhum momento foi o super-herói"

- Ele (Neymar) é fã do Batman [...], mas desde que chegou ao Santos em 2025, ele tem sido apenas o Bruce Wayne, um milionário que compra o que quiser, mas em nenhum momento foi o super-herói que o time acreditou que havia chegado - começou Casagrande, em sua coluna no UOL.

- O Santos lança o chamado no céu para o Batman em todos os jogos, mas ele não veio nenhuma vez até agora. Porém, contra o Flamengo, precisa aparecer; senão, a situação pode ser terrível. O time da Gávea chega à Vila como o Coringa da vez, sendo o grande inimigo que quer destruir o Batman de qualquer jeito e tem muita força para isso - argumentou, antes de completar:

- Se Neymar for para o jogo como Batman, o Santos poderá ter alguma chance. Mas se ele continuar como Bruce Wayne, como fez até agora no ano, as chances do Santos serão mínimas - concluiu.

Prováveis escalações para Santos x Flamengo

⚪SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

🔴FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique.