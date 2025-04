Na preparação para a Eurocopa de 2024, a seleção da Croácia visitou o Vaticano, cidade-estado cercada pela Itália e sede da Igreja Católica Romana. Apaixonado por futebol, Papa Francisco recebeu os jogadores, os parabenizando pela campanha na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. Além disso, ele destacou a influência do papel dos atletas profissionais em campo e na sociedade.

No início da conversa, Papa Francisco relembrou o feito da Croácia na última Copa do Mundo. Na ocasião, os croatas alcançaram o terceiro lugar do torneio após vencer o Marrocos por 2 a 1. Na fase anterior, foram superados pela Argentina, país do pontífice.

No encontro, o Papa ressaltou aspectos fundamentais para o sucesso no esporte e na vida para os componentes da delegação croata:

— As ações individuais são importantes, como fantasia e criatividade. Porém, se o individualismo prevalece, então toda a dinâmica se arruína e não se alcança o objetivo — alertou Francisco.

O Sumo Pontífice mencionou outros valores como a honra, a amizade, a fraternidade, a lealdade e o autocontrole como fatores essenciais para um grupo. Por fim, o Papa lembrou da relevância da torcida e da importância no exemplo que os jogadores podem dar aos jovens.

— É importante para vocês cultivarem as qualidades espirituais e humanas para poderem ser um bom exemplo — concluiu o argentino.

Croácia na Eurocopa em 2024

Após a conversa no Vaticano, a Croácia viajou à Alemanha para disputar a Eurocopa de 2024. No "grupo da morte", ao lado de Espanha e Itália, a seleção croata foi eliminada na fase de grupos na terceira posição, à frente somente da Albânia. Na campanha, foram três jogos, com dois empates e uma derrota, além de três gols marcados e seis sofridos.

