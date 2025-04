Clubes brasileiros lamentam morte do Papa Francisco; veja

A morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, rendeu homenagens do futebol brasileiro. Fanático pelo esporte e torcedor do San Lorenzo, ele recebeu camisas de diversos clubes brasileiros ao longo dos anos e ganhou mensagens carinhosas durante o dia ao lamentar seu falecimento.

O Palmeiras lembrou que o Papa Francisco foi o primeiro pontífice latino-americano da história e que "se notabilizou pela humildade, usando sua voz em favor dos marginalizados e contra a intolerância". Já o Flamengo citou que Papo Francisco "era admirado por sua simplicidade, empatia e defesa dos mais humildes, deixa um legado de fé, compaixão e humanidade que transcende fronteiras". Nossos sentimentos a todos que se inspiraram em sua mensagem de paz".

O Corinthians o definiu como "Papa do Povo", enquanto o Santos reforçou que o Papa Francisco "era um grande fã do futebol" - o católico argentino, inclusive, colocava Pelé como o maior de todos os tempos no esporte, à frente de Maradona e Messi.

O Atlético-MG disse que o Pontífice "promoveu reformas importantes e que deixa um legado de tolerância e diálogo" nesses 12 anos dentro da Igreja Católica. Por fim, o Grêmio ressaltou que Papa Francisco era "torcedor e defensor dos valores de fraternidade e união que o esporte representa", e o Internacional destacou "que "sua simplicidade, empatia e defesa da paz, que ultrapassa fronteiras religiosas e inspira o mundo inteiro".

