Nem Messi, nem Maradona: Papa Francisco considerou Pelé o maior de todos

O Papa Francisco morreu na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos. Conhecido mundialmente por sua admiração pelo futebol, o pontífice — apesar de argentino — não hesitou ao citar o maior nome da história do esporte: o Rei Pelé.

Em entrevista concedida à emissora italiana RAI, há dois anos, Francisco foi questionado sobre quem considerava o maior jogador da Argentina: Lionel Messi ou Diego Maradona. A resposta, no entanto, surpreendeu.

– Eu coloco um terceiro: Pelé. São os três que eu segui. Maradona, como jogador foi um grande, um grande. Mas, como homem, falhou. Messi é corretíssimo. É corretíssimo. É um senhor. Mas, para mim, desses três, o grande senhor é Pelé. Um homem de um coração… - disse o Papa Francisco.

O Santo Padre também relembrou uma conversa que teve com Pelé — falecido em dezembro de 2022 — durante um encontro casual em um aeroporto.

– Eu falei com Pelé uma vez, o encontrei em um voo, quando ia a Buenos Aires, conversamos. É um homem de uma humanidade muito grande, mas os três são grandes – disse o papa.

O Papa Francisco também recordou um encontro com Diego Maradona em seu primeiro ano de pontificado e lamentou os caminhos que a vida do ex-jogador acabou tomando.

– O coitado escorregou na corte daqueles que o bajulavam, mas não o ajudavam. Ele veio me ver aqui, no meu primeiro ano de pontificado. Depois, o coitado, teve seu fim. É curioso, tantos esportistas acabam mal. Também no boxe, muitos terminam mal. É curioso - finalizou.

Papa Francisco organizou a Cúpula Internacional do Esporte

No Brasil, a CBF emitiu nota de pesar. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, lembrou do encontro que teve com o Papa Francisco em 2022 durante a Cúpula Internacional do Esporte, uma iniciativa do Vaticano para discutir o esporte como ferramenta de desenvolvimento.

Na ocasião, Ednaldo entregou duas camisas da Seleção Brasileira ao Sumo Pontífice e firmou a "Declaração do Esporte Para Todos".

— É com muita tristeza que recebi a notícia da morte do Papa Francisco, um dos grandes nomes da luta pela paz no mundo. Ele tinha um olhar especial para o esporte. Ele acreditava que o esporte era um dos fatores de transformação, como instrumento de uma cultura de paz na sociedade —, declarou Ednaldo.