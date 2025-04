Papa Francisco recebeu camisas de diversos clubes brasileiros; veja fotos

Falecido nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, o Papa Francisco era torcedor do San Lorenzo, da Argentina, e fanático por futebol. Ao longo dos anos, ele recebeu inúmeros times e jogadores no Vaticano, além de colecionar camisas personalizadas de clubes e seleções de diversos países.

Com o Brasil, a ligação futebolística não foi diferente. Papa Francisco ganhou camisas de diversas equipes brasileiras, seja de forma oficial ou através de torcedores que tiveram a oportunidade de entregar pessoalmente.

O Lance! reuniu alguns desses presentes recebidos pelo Papa Francisco, que teve uniformes de Atlético-MG, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Sport e Vasco da Gama.

Papa Francisco ganha camisa personalizada do Grêmio. (Foto: Divulgação/Twitter Grêmio)

Papa Francisco recebe camisa do Palmeiras. (Foto: Reprodução/Twitter)

(Foto: Reprodução)

Ednaldo Rodrigues entrega camisa da Seleção ao Papa Francisco (Foto: Divulgação/CBF)

