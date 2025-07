Atitude de Neymar com Filipe Luís em Santos x Flamengo viraliza; veja

Santos e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. Antes do apito inicial, uma atitude de Neymar com Filipe Luís, técnico do Rubro-Negro, viralizou nas redes sociais. Em vídeo gravado pela jornalista Isabelle Costa, o camisa 10 aparece tentando dar uma caneta no ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A ação do atacante viralizou rapidamente nas redes sociais. Na ocasião, Filipe Luís estava de costas para Neymar, olhando para o campo. O camisa 10 apareceu de forma inusitada e tentou aplicar o drible no treinador.

Na web, torcedores chamaram atenção para o momento descontraído entre os adversários da noite. A reação entre os dois foi positiva. Após Filipe Luís ao perceber que a interação era com o camisa 10, sorriu e o abraçou a beira do campo.

continua após a publicidade

Veja o vídeo de Neymar com Filipe Luís abaixo: