Advogado de Bruno Henrique, do Flamengo, se pronuncia sobre caso de manipulação

O advogado responsável pela defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, indiciado por suspeita de envolvimento em manipulação de apostas esportivas, se pronunciou sobre o caso neste domingo (20). Ricardo Pieri Nunes afirmou, em entrevista ao "Fantástico", na "TV Globo", que as mensagens divulgadas pela Polícia Federal (PF) como possíveis provas contra o jogador estão "fora de contexto".

— O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário, acredita que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades — disse Nunes.

— As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas, fora de contexto, serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida — completou o advogado do jogador.

Relembre o caso

A Polícia Federal indiciou Bruno Henrique, atacante do Flamengo, por supostamente ter forçado um cartão amarelo. A advertência foi na partida contra o Santos em 2023. O motivo seria para beneficiar apostadores. A informação é do site "Metrópoles".

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas.

