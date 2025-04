A morte do Papa Francisco causa comoção também no mundo do esporte. Clubes e federações se manifestam nas redes sociais e prestam homenagem ao Sumo Pontífice, que morreu por complicações de uma pneumonia nesta segunda-feira (21). Todos os jogos de futebol na Itália foram suspensos.

"Após o falecimento do Santo Padre, a Liga Nacional de Profissionais Serie A anuncia que as partidas programadas para a rodada de hoje (segunda) da Série A e da Primavera 1(Sub-20) estão adiadas para uma data a ser definida", informou a liga italiana.

A federação italiana postou uma foto do goleiro Buffon com o Papa Francisco, acompanhada da frase "Até com uma bola de trapos você pode fazer milagres". Foi o que disse o Papa Francisco aos jogadores da seleção italiana em uma audiência realizada no Vaticano em 2019. A frase também inspirou o projeto "Jubileu-Pelota de Trapo", uma iniciativa entre a Igreja Católica e aquela federação que reúne cerca de 80 jovens treinadores e mais de 500 meninos e meninas, de 10 a 14 anos, de paróquias e escolas italianas.

Clubes italianos, como o Milan, também lembraram a frase. A Internazionale, por sua vez, manifestou seu pesar pela morte do Papa Francisco, a quem definiu como "um homem de fé, humildade e diálogo que soube falar ao coração de todos".

Papa Francisco organizou a Cúpula Internacional do Esporte

No Brasil, a CBF emitiu nota de pesar. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, lembrou do encontro que teve com o Papa Francisco em 2022 durante a Cúpula Internacional do Esporte, uma iniciativa do Vaticano para discutir o esporte como ferramenta de desenvolvimento. Na ocasião, Ednaldo entregou duas camisas da Seleção Brasileira ao Sumo Pontífice e firmou a "Declaração do Esporte Para Todos".

— É com muita tristeza que recebi a notícia da morte do Papa Francisco, um dos grandes nomes da luta pela paz no mundo. Ele tinha um olhar especial para o esporte. Ele acreditava que o esporte era um dos fatores de transformação, como instrumento de uma cultura de paz na sociedade —, declarou Ednaldo.

Na Espanha, Real Madrid e Barcelona também se manifestaram. Enquanto o Barça foi sucinto e expressou "suas condolências pela morte do Papa Francisco", o Real publicou uma nota "a toda a comunidade católica pela perda de uma figura histórica e universal". O texto diz que "ao longo de seu pontificado, marcado pela dimensão de seu grande legado, o Papa Francisco representou um enorme espírito de solidariedade e apoio às pessoas mais desfavorecidas e vulneráveis".