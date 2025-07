O técnico Filipe Luís definiu o Flamengo para enfrentar o Santos na noite desta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Brasileirão. O time carioca, que segue sem Pedro (mais uma vez por opção técnica), terá mudanças no time titular. Na defesa, Danilo entra no lugar de Léo Pereira. Ex-jogador do Santos, o defensor formará dupla com Léo Ortiz.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Varela; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.

Além de Pedro, que sequer foi relacionado, o Flamengo não conta com Michael. O atacante, com dores no tornozelo esquerdo, ficou no Rio de Janeiro para cumprir tratamento. Os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas, que se machucaram contra o São Paulo, também não ficam à disposição.

Quem completa a lista de desfalques é o chileno Erick Pulgar. O volante se recupera de uma cirurgia no pé direito. A lesão foi durante o Mundial de Clubes, na partida contra o Bayern de Munique.

Filipe Luís define escalação do Flamengo (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Situação do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo é o líder do Brasileirão com 27 pontos, a mesma pontuação do vice-líder Cruzeiro (atrás pelo critério de desempate). O Rubro-Negro, no entanto, tem um jogo a menos. A equipe carioca vem de vitória por 2 a 0 contra o São Paulo no Maracanã.

Na parte inferior da tabela, o Santos precisa se recuperar na luta pelo rebaixamento. Com apenas 11 pontos em 12 partidas, o clube conta com o craque Neymar para tentar desequilibrar o duelo da 14ª rodada. A partida marca o reencontro do astro brasileiro com o rival histórico.

Escalação do Santos

Para enfrentar o Rubro-Negro, o Peixe não terá Benjamín Rollheiser, suspenso. O ataque alvinegro contará com Barreal, Deivid Washington e Guilherme. Com a dez, Neymar dita o meio-campo.

O Santos está escalado com: Gabriel Brazão; Escobar João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

Confira as informações do jogo entre Santos e Flamengo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLAMENGO

14ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

