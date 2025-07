PVC crava vencedor de Santos x Flamengo pelo Brasileirão

Santos e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília) na Vila Belmiro. Veja o palpite e análise de PVC, no UOL, para a partida.

continua após a publicidade

Para PVC, o Flamengo é o favorito do jogo. O jornalista mencionou os problemas de fora do campo dessas últimas semanas, mas apontou que isso não é o suficiente para tirar a vantagem do Rubro-Negro.

- Mesmo em crise entre o técnico Filipe Luís e Pedro, mesmo com Neymar em campo, o Flamengo é líder do Brasileirão e muito favorito fora de casa - disse PVC, que lembrou estatísticas do confronto:

continua após a publicidade

- As duas últimas vitórias do Santos no Brasileirão, as únicas com Cléber Xavier no comando, aconteceram sem Neymar em campo O Santos perdeu os últimos quatro jogos para o Flamengo e não vence desde a última rodada do Brasileirão 2019, quando o rubro-negro já era campeão e levou 4 x 0. O Santos era dirigido por Jorge Sampaoli.

Santos x Flamengo: como chegam os times?

O Peixe faz a primeira partida após a pausa para o Mundial de Clubes, já que teve clássico contra o Palmeiras adiado. Na última quinta-feira (10), a equipe venceu a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, em amistoso de preparação, com gol de Neymar. No Campeonato Brasileiro, o time soma 11 pontos e ocupa a 16ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento. Para o jogo, o Santos terá três desfalques: Willian Arão ainda busca melhor condição física, enquanto João Schmidt e Benjamín Rollheiser estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

continua após a publicidade

Santos e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Montagem: Lance! / Fotos: AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Já o Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 27 pontos, mesma pontuação do vice-líder Cruzeiro, mas com uma partida a menos em relação ao rival. No último sábado (12), os comandados de Filipe Luís bateram o São Paulo por 2 a 0 no Maracanã. O Mais Querido tem ausências confirmadas para o duelo na Vila Belmiro: Alex Sandro, Ayrton Lucas e Michael, lesionados, e Pedro, que também ficou fora da vitória sobre o Soberano por indisciplina e foi criticado publicamente pelo treinador, não estão relacionados.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Vila Belmiro recebe audiência pública sobre impactos do novo estádio do Santos

Confira as informações do jogo entre Flamengo e São Paulo pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLAMENGO

14ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique.