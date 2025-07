Santos e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Para aquecer os motores da grande partida, jornalistas debateram sobre quem escolheriam para o seu time: Arrascaeta, do Flamengo, ou Neymar, do Santos.

No canal do Lance!, no Youtube, os jornalistas Pedro Werneck, João Pedro Sombra e Fernanda Gondim, entraram em um debate polêmico. O craque geracional Neymar, que tem tido problemas físicos no Santos, ou Arrascaeta, do Flamengo, que tem desempenho ótimo há muitos anos no Brasil.

Para João Pedro, Neymar leva a melhor e jogaria no seu time. Fernanda, por outro lado, escolheu Arrascaeta, do Flamengo.

- Neymar. Eu ainda tenho muita fé nele. Sempre Neymar. Vai que agora ele volta com tudo e faz 40 jogos em sequência. Vou acreditar sempre. Mas, hoje eu sei que o Arrascaeta joga mais. Estou votando em um Neymar hipotético - disse João Pedro Sombra

- Eu vou de Arrascaeta. Neymar é um craque geracional, mas não consegue ter sequência. Arrasca joga muita bola há muitos anos - declarou Fernanda Gondim

Santos, de Neymar x Flamengo, de Arrascaeta pelo Brasileirão: retrospecto e estatísticas

Santos e Flamengo protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro. O duelo entre o Alvinegro Praiano e o Rubro-Negro da Gávea carrega uma rivalidade interestadual que atravessa décadas, marcada por jogos memoráveis, goleadas históricas, atuações de craques como Pelé, Zico, Neymar e Ronaldinho, e um equilíbrio que se mantém até os dias atuais na Série A do Brasileirão. O Lance! apresenta as estatísticas de Santos x Flamengo pelo Brasileirão.

Ao longo de seus 76 encontros pelo Campeonato Brasileiro desde 1971, os números mostram um cenário equilibrado: o Flamengo venceu 31 vezes, o Santos saiu vitorioso em 23 partidas e houve 22 empates. Os cariocas têm uma leve vantagem no número total de gols marcados (89 contra 83), mas o equilíbrio é refletido também nas campanhas em casa e fora, com cada clube tendo conseguido grandes feitos em território adversário.

A Vila Belmiro e o Maracanã já foram palco de duelos inesquecíveis entre as duas equipes. Em casa, o Flamengo venceu 22 dos 40 jogos disputados, enquanto o Santos, mandante em 36 partidas, obteve 14 vitórias — e também protagonizou o último triunfo mais expressivo do confronto: o 4 a 0 em 2019, no famoso “amasso de Sampaoli” sobre o time campeão de Jorge Jesus.

Mais do que os números frios, o confronto Santos x Flamengo é recheado de contextos e histórias. De finais simbólicas de turno a embates entre líderes, confrontos de gerações, duelos de técnicos estrangeiros e partidas que marcaram épocas — como o 5 a 4 de 2011 na Vila, com shows de Ronaldinho e Neymar. O histórico é extenso, variado e cheio de nuances.