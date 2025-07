Invicto no Flamengo, Danilo reencontra o Santos na Vila Belmiro

Danilo terá uma noite especial, um dia depois de completar 34 anos. Isso porque Flamengo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h, na Vila Belmiro. Autor de um dos gols na conquista da Libertadores de 2011, ao lado de Neymar, o zagueiro reencontra o Peixe num duelo que promete grandes emoções pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pelo Alvinegro da Vila, Danilo disputou 78 partidas, marcou 10 gols e contribuiu com quatro assistências, além de participar das conquistas da Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Libertadores, entre 2010 e 2011. Seu momento mais marcante foi, sem dúvidas, a campanha que levou o Santos ao topo da América, após 48 anos.

No Flamengo desde janeiro, após rescindir seu contrato com a Juventus, Danilo ainda não perdeu sob o comando de Filipe Luís. O zagueiro disputou 15 dos 40 jogos do clube na temporada e marcou três gols, um deles contra o campeão do Mundial de Clubes, Chelsea.

Com ele em campo, a equipe venceu 11 partidas, empatou apenas quatro e sofreu seis gols, com média de 0,4 por partida. Sem o zagueiro, a média de gols sofridos aumenta. Em 25 partidas, o time sofreu 16 gols e possui um média de 0,64 gols por partida.

Líder isolado do Brasileirão, o Flamengo não conta com o atacante Pedro para a partida, cortado da lista de relacionados. Com a ausência de seu camisa 9, Luiz Araújo tem assumido o protagonismo no ataque rubro-negro, nesta temporada. Com 27 pontos e um jogo a menos que o vice-líder Cruzeiro, o Mengão busca os três pontos para seguir no topo da tabela de classificação.

Na outra parte da tabela, o Santos precisa se recuperar na luta pelo rebaixamento. Com apenas 11 pontos, em 12 partidas, o clube conta com o craque Neymar para tentar desequilibrar o duelo da 14ª rodada. A partida marca o reencontro do astro brasileiro com o rival histórico.

Neymar reencontra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ivan Storti/Lancepress)

Provável escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís não costuma dar detalhes sobre a escalação de sua equipe, antes dos duelos. No entanto, o time titular na partida desta quarta-feira (16), não deve ter grandes surpresas. Sem Alex Sandro e Ayrton Lucas, cortados por lesão, o mais cotado para assumir a vaga na lateral-esquerda é o uruguaio Varela.

Ainda não se sabe se Danilo será titular no confronto. Na vitória por 2 a 0, contra o São Paulo, o zagueiro não saiu do banco de reservas. O time mais cotado para ir a campo é:

Rossi, Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Wesley; Allan (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Plata - Técnico Filipe Luís