Mesmo com as mudanças do comando, o problema persiste em aparecer: a perda de gols do time do Flamengo. Com a boa participação do time contra o Juventude, conseguindo uma goleada de 6 a 0, o empate de 0 a 0 contra o Vasco no Maracanã no último sábado, fez com que ficasse em evidência a dificuldade do rubro-negro em balançar as redes.

O fato do goleiro do Vasco ser elogiado pelos torcedores, pelo técnico e até pelas redes sociais do Flamengo, não apaga as chances desperdiçadas pelo elenco. A pressão que poderia executar no campo adversário, o domínio e volume de jogo não foi um fator determinante para que definisse a partida.

Uma demonstração desse desencontro aconteceu aos 44 minutos, quando o meia Arrascaeta tinha a posse de bola, mas olhou para o lado e preferiu dar o passe para Pedro.

O técnico Filipe Luís, nas coletivas após a partida, sempre enaltece o desempenho de seus atletas, como o Michael, que tem sido criticado pela torcida pelas falhas no momento da finalização e distribuição de bola.

Vasco e Flamengo empataram em 0 a 0 no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- O que a gente mais quer é que se for para empatar ou perder algum ponto que seja assim. A gente em cima do time adversário, dentro do ataque, criando oportunidades de gol. Claro que temos que aprimorar alguns erros, é impossível não ter (erro). E ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar, mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil - declarou Michael na saída de campo.

Próximo confronto da Libertadores

O próximo desafio do Flamengo será contra a LDU, jogando na altitude de 2.850 metros de Quito. Sem poder perder ou disperdiçar pontos, o time carioca pode colocar em risco a qualificação para a próxima fase da Libertadores. Agora, o torcedor deve aguardar para acompanhar o desempenho do time e ter a a esperança de que as novas atuações voltem a agradar não só o treinador, mas a torcida.