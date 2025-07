Jornalista prevê tropeços de Palmeiras, Flamengo e São Paulo no Brasileirão

A quarta-feira (16) de Brasileirão vai ser agitada e promete grandes jogos para os torcedores brasileiros. Segundo um jornalista, as torcidas de clubes gigantes como Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Fluminense vão dormir de cabeça quente.

Da lista, o Palmeiras certamente é o maior favorito. O Verdão entra em campo contra o Mirassol, no Allianz Parque, na volta do clube depois da pausa para o Mundial. Já o Flamengo tem missão difícil e vai até a Vila Belmiro encarar o Santos de Neymar.

São Paulo e Fluminense também tem jogos complicados. O Tricolor Paulista encara o Bragantino, fora de casa, e o Tricolor das Laranjeiras pega o Cruzeiro, que vive grande fase, no Maracanã.

No Instagram da TNT Sports, o jornalista Ricardinho Martins apostou em tropeços de todas essas equipes. Palmeiras e Flamengo empatariam seus jogos, enquanto Fluminense e São Paulo sairiam de campo com a derrota.

Em prol da arbitragem, VAR terá mudança em jogos da Libertadores e ‘Sula’

A CONMEBOL anunciou nesta quarta-feira (16), que o VAR sofrerá mudança de local da Área de Revisão Arbitral nas suas principais competições, Libertadores e Sul-Americana. Agora, desde que a infraestrutura do estádio o permita, a cabine do árbitro de vídeo ficará localizada no lado oposto aos bancos de reserva.

Na Libertadores, os brasileiros são: Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. A organização justifica a mudança por ser uma "zona com menos tráfego operacional e com menor presença de pessoal técnico e jogadores durante o desenrolar da partida. O objetivo desta transferência é proporcionar maior tranquilidade e concentração à equipe arbitral no momento de rever uma jogada através do sistema VAR".

A nova configuração já foi implementada durante os playoffs da Sul-Americana, nos jogos do Vasco e Bahia, por exemplo.

- Com a mudança da Área de Revisão de Arbitragem (RAA), buscamos proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe de arbitragem, para que possam tomar suas decisões com a maior serenidade e imparcialidade - disse Enrique Cáceres, presidente do Comitê de Árbitros da CONMEBOL.