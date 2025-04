Papa Francisco supera astro de Hollywood e tinha relação íntima com San Lorenzo

Fundado pelo padre Lorenzo Massa, o San Lorenzo nasceu com o objetivo de incentivar jovens do bairro de Boedo a jogarem futebol, mas fazê-los participar de missas e criar um clube com valores. Nos últimos anos, o time tinha no Papa Francisco seu torcedor mais conhecido ao redor do mundo.

Filho de imigrantes italianos nascido no bairro de Flores, que é vizinho de Boedo, Jorge Mario Bergoglio nunca escondeu seu amor pelo San Lorenzo. E a relação entre as duas partes se estreitou após o argentino se tornar o primeiro pontífice sul-americano na história.

Pai de Papa Francisco, Mario Giuseppe foi jogador de basquete do San Lorenzo, enquanto o filho era um fanático de arquibancada no Viejo Gasômetro. Inclusive, Bergoglio citou a escalação do goleiro ao centroavante do San Lorenzo campeão argentino de 1946 em um encontro com um jornalista compatriota.

Jornalista da "ESPN" da Argentina e torcedora do Ciclón (como é conhecido o clube), Melina de Piano abriu o jogo sobre a emoção de apoiar o "clube do Papa". Em entrevista ao Lance!, a periodista também comentou sobre a relação próxima entre o San Lorenzo e o pontífice.

— Provavelmente é algo que não irá se repetir, ao menos nos próximos anos, que o Papa seja argentino e torcedor do San Lorenzo. Histórico. Para mim, é um grande orgulho que represente nossas cores diante do mundo. Em várias ocasiões, o Papa busca unir desde o esporte, com valores que se refletem, a solidariedade e ao esforço em equipe, seguindo a ideia do fundador de seu clube. Ele mesmo já disse: "San Lorenzo é parte da minha identidade cultural".

Papa Francisco realiza "milagre" com o San Lorenzo

Eleito líder máximo da Igreja Católica em 2013, Papa Francisco nunca escondeu sua relação próxima com o San Lorenzo. E meses após ser elevado a líder máximo da Igreja, os Cuervos conquistaram o Torneio Apertura da Argentina, no dia 15 de dezembro daquele ano.

No entanto, o pontífice é tratado por alguns como uma espécie de xodó pelo fato do San Lorenzo realizar "o milagre que todos pediam", como disse Melina de Piano. O milagre? A Copa Libertadores da América, em 2014.

Em conversa com o Lance!, o "hincha" Gonzalo Alessio contou uma curiosidade envolvendo a vitória do San Lorenzo por 3 a 0 sobre o Botafogo, na fase de grupos daquela Libertadores. Os argentinos estavam sendo eliminados até os 43 minutos da segunda etapa, quando Piatti balançou as redes e fez o Ciclón ultrapassar o Independiente del Valle para classificar com o 2º lugar do Grupo B.

— O mérito foi dos jogadores, do corpo técnico e dos dirigentes, mas o Papa devolveu a fé a todos os torcedores do San Lorenzo. Há um jogo incrível. A 6ª rodada da fase de grupos contra o Botafogo em que o San Lorenzo precisava ganhar por três gols de diferença e esperar outro resultado para classificar. Incrivelmente, Nacho Piatti fez o 3 a 0 aos 88 minutos, que na loteria significa o número do Papa. De filme.

Jornalista do "Olé", Diego Paulich lembrou que Papa Francisco foi responsável pela Crisma de Ángel Correa e Héctor Villalba, dois jovens destaques do San Lorenzo de 2014. Na época, Jorge Bergoglio era Bispo da cidade de Buenos Aires e participou da comunhão de diversos jovens das categorias de base de seu clube de coração.

Mais famoso que astro pop e alvo de inúmeras homenagens

Na comparação com Viggo Mortensen (ator do filme "O Senhor dos Anéis"), Diego Paulich não possui dúvidas de que Papa Francisco é o fã mais icônico e conhecido do San Lorenzo. E essa fama pode levar a fazer com que o clube homenageie o pontífice com o nome do novo estádio do clube, que voltará a ser em Boedo, na Avenida La Plata.

— A relação (com o San Lorenzo) é próxima pelo que sua figura significa e seu reconhecido fanatismo pelo clube. No Centro de Treinamento e no museu do clube, há estátuas suas e dentre diversas imagens pintadas no estádio, ele aparece. É algo que se fala (sobre o Papa ser homenageado com o nome do novo estádio) e já foi exposto em uma reunião entre dirigentes do clube. É provável que avance.

A questão do nome do novo estádio é muito importante para os torcedores do San Lorenzo. Gonzalo Alessio vê de forma positiva e até como uma espécie de jogada de marketing homenagear o Papa Francisco dessa forma. Já Melina de Piano possui outro personagem como prioridade, mas reconhece a força que existe entre os torcedores por Jorge Bergoglio.

— Creio que o nome do estádio deveria ser do fundador do nosso clube, que até os dias de hoje é lembrado pelo amor desinteressado e sentimento de pertencimento que colocou geração atrás de geração. Estádio Lorenzo Massa seria, para mim, a melhor opção. Mas chamá-lo de "Papa Francisco" está latente entre muitos torcedores, já que é um fato histórico e inesquecível sermos conhecidos a nível mundial por ter um Papa argentino, boleiro e, principalmente, "cuervo". Hoje, há bandeiras com suas imagens e está muito presente. Caso se decida que o novo estádio ou alguma de suas tribunas leve seu nome, seria uma grande homenagem — concluiu.

Fundado por um padre católico, a história do San Lorenzo faz parte de Papa Francisco, assim como Papa Francisco faz parte da história do San Lorenzo nos dias atuais. Jorge Bergoglio não está mais entre nós, mas nunca deixará de estar no coração dos torcedores do Ciclón e marcado nos trapos, bandeiras e paredes de Boedo e do novo estádio pelos próximos anos.