Flamengo chega em Quito para jogo da Libertadores; Plata recebe carinho de torcida local

O Flamengo já está em Quito, no Equador, para a partida contra a LDU pela Libertadores. A delegação rubro-negra pousou na cidade equatoriana no fim da noite de domingo (20). Gonzalo Plata, constantemente convocado pela seleção local, recebeu o carinho de seus conterrâneos. A partida, válida pelo Grupo C da competição, será na terça-feira, no Estádio Casa Blanca, às 19h (de Brasília).

Nas redes sociais, o Flamengo publicou um vídeo de Plata retribuindo o carinho dos equatorianos.

Logística do Flamengo para jogo da Libertadores

Após seis horas de viagem de avião (voo fretado), a delegação rubro-negra encarou mais quarenta minutos de ônibus até o hotel em que está hospedada.

O técnico Filipe Luís encerrará a preparação para a partida contra a LDU nesta segunda-feira. O Rubro-Negro tem treino marcado para as 17h30 no Estádio Atahualpa. Esse, aliás, será o primeiro com o grupo completo visando esse jogo. Afinal, a atividade de domingo, no Ninho do Urubu, contou com trabalhos regenerativos, já que foi logo após o clássico com o Vasco.

Desfalques para a partida

Alex Sandro, Allan e De la Cruz não estarão à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo do Flamengo na Libertadores. O lateral-esquerdo se recupera de edema na coxa esquerda, sofrido na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude na última quarta-feira (16). Substituto do camisa 26 diante do Vasco, Ayrton Lucas sentiu dores no segundo tempo do clássico e precisou deixar o campo. Contudo, se tratava apenas de uma cãibra e ele está disponível para o próximo compromisso do Rubro-Negro.

Já os meio-campistas serão preservados por conta da altitude. Allan tem condição chamada "traços falcêmicos", que pode prejudicar a alta performance em locais de ar rarefeito. No ano passado, o camisa 21 ficou fora de partida do Flamengo contra o Bolívar, em La Paz, pelo mesmo motivo.

Por sua vez, De la Cruz não viaja ao Equador por precaução do departamento médico rubro-negro. Recentemente, durante a data Fifa de março, ele foi cortado da seleção do Uruguai antes de duelo com a Bolívia, em El Alto, cidade situada a 4.090 metros acima do nível do mar. O jogador tem histórico de mal-estar quando está na altitude e será preservado, mesmo que Quito esteja "apenas" a 2.850 metros de altura.

Relacionados do Flamengo contra a LDU

Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi; Laterais: Ayrton Lucas, Guillermo Varela e Wesley; Zagueiros: Cleiton, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e João Victor; Meio-campistas: Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Gerson e João Alves, Joshua e Matheus Gonçalves; Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro e Plata.

Plata na chegada do Flamengo ao hotel em Quito (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

