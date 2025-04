O San Lorenzo postou em suas redes sociais uma homenagem a Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos. O vídeo traz a emocionante trajetória de Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do Papa Francisco, com o clube argentino pelo qual era fanático. A conexão com o San Lorenzo é tão forte que, em diversas ocasiões, recebeu representantes da equipe. A única conquista do time na Libertadores, em 2014 aconteceu, coincidentemente, após ele virar Papa.

— Nunca foi apenas mais um e sempre foi um dos nossos. Cuervo desde criança e como homem... Cuervo como sacerdote e cardeal... Cuervo também como Papa... Sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón: quando ia ao Velho Gasômetro para ver o time de 46, quando crismava Angelito Correa na capela da Cidade Desportiva, quando recebia visitas azulgranas no Vaticano sempre com total felicidade... Sócio nº 88235. De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, houve algo que jamais mudou: seu amor pelo Ciclón. Envolvidos em profunda dor, hoje, desde o San Lorenzo, dizemos a Francisco: adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos pela eternidade!

Papa Francisco realizou "milagre" com o San Lorenzo

Eleito líder máximo da Igreja Católica em 2013, Papa Francisco nunca escondeu sua relação próxima com o San Lorenzo. E meses após ser elevado a líder máximo da Igreja, os Cuervos - como é conhecido o clube - conquistaram o Torneio Apertura da Argentina, no dia 15 de dezembro daquele ano.

No entanto, o pontífice é tratado por alguns como uma espécie de xodó pelo fato do San Lorenzo realizar "o milagre que todos pediam", como disse Melina de Piano. O milagre? A Copa Libertadores da América, em 2014.

Em conversa com o Lance!, o "hincha" Gonzalo Alessio contou uma curiosidade envolvendo a vitória do San Lorenzo por 3 a 0 sobre o Botafogo, na fase de grupos daquela Libertadores. Os argentinos estavam sendo eliminados até os 43 minutos da segunda etapa, quando Piatti balançou as redes e fez o Ciclón ultrapassar o Independiente del Valle para classificar com o 2º lugar do Grupo B.

San Lorenzo venceu o Botafogo por 3 a 0 em 2013 (Foto: AFP/JUAN MABROMATA)

— O mérito foi dos jogadores, do corpo técnico e dos dirigentes, mas o Papa devolveu a fé a todos os torcedores do San Lorenzo. Há um jogo incrível. A 6ª rodada da fase de grupos contra o Botafogo em que o San Lorenzo precisava ganhar por três gols de diferença e esperar outro resultado para classificar. Incrivelmente, Nacho Piatti fez o 3 a 0 aos 88 minutos, que na loteria significa o número do Papa. De filme.

Jornalista do "Olé", Diego Paulich lembrou que Papa Francisco foi responsável pela Crisma de Ángel Correa e Héctor Villalba, dois jovens destaques do San Lorenzo de 2014. Na época, Jorge Bergoglio era Bispo da cidade de Buenos Aires e participou da comunhão de diversos jovens das categorias de base de seu clube de coração.