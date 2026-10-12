Flamengo de Jardim muda cenário do Fla-Flu e técnico explica segredo

O Flamengo de Leonardo Jardim começa a construir uma nova relação com o Fla-Flu. Em três confrontos contra o Fluminense desde a chegada do treinador português, o Rubro-Negro manteve o controle das partidas em diferentes cenários, conquistou duas vitórias no tempo regulamentar e levantou o título do Campeonato Carioca após empate e decisão por pênaltis. Depois do triunfo por 1 a 0 neste domingo (11), pela 30ª rodada do Brasileirão, o técnico explicou o que considera fundamental para superar o rival.

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Historicamente marcado pelo equilíbrio, o Fla-Flu sempre representou um desafio para o Flamengo, mesmo em períodos de superioridade rubro-negra na temporada. O Fluminense, em diferentes momentos, conseguiu equilibrar os confrontos e dificultar a vida do rival. Sob o comando de Leonardo Jardim, porém, o cenário parece diferente; o Flamengo entendeu como deve jogar o clássico e tem conseguido impor seu jogo nos Fla-Flus disputados até aqui.

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Na avaliação de Jardim, o caminho passa por entender as particularidades do clássico. Mais do que questões táticas ou técnicas, o treinador apontou a intensidade, os duelos individuais e o aspecto emocional como fatores determinantes para que o Flamengo consiga impor suas qualidades diante do Fluminense.

— No primeiro jogo que eu cheguei aqui, a quatro dias da final do Carioca, tinha revisto alguns jogos do Fla-Flu do ano anterior. Disse aos nossos jogadores que, para jogar um Fla-Flu, tínhamos que equiparar o jogo na atitude e no empenho. Se equipararmos, depois com certeza nossas virtudes e qualidades podem fazer a diferença — afirmou.

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O português também ressaltou que a superioridade técnica não é suficiente quando uma equipe não acompanha a disposição do adversário nas disputas. Segundo ele, os jogadores entenderam a necessidade de equilibrar a intensidade antes de fazer valer as características do time rubro-negro.

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza)

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Flamengo de Jardim segue invicto no clássico

O primeiro encontro aconteceu logo no início do trabalho de Jardim, na decisão do Campeonato Carioca. Com poucos dias de preparação, o treinador estreou justamente diante do Fluminense. O clássico terminou empatado no tempo regulamentar, e o Flamengo conquistou o título na disputa por pênaltis.

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No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro voltou a levar a melhor. A equipe venceu por 2 a 1 em uma partida na qual criou oportunidades para construir uma vantagem maior, mas acabou permitindo que o rival diminuísse a diferença na reta final.

Neste domingo, o roteiro teve novos momentos de pressão rubro-negra. Desde o início, o Flamengo encontrou espaços para atacar e criou oportunidades com Samuel Lino, Lucas Paquetá e Pedro. O Fluminense também chegou ao ataque, mas Rossi e os erros nas finalizações impediram que o placar fosse aberto antes do intervalo.

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A insistência do time de Jardim continuou na segunda etapa. Depois de nova oportunidade de Samuel Lino e de uma defesa importante de Rossi em chute de Martinelli, o Flamengo encontrou o gol da vitória. Paquetá cruzou pela esquerda, e Carrascal apareceu no segundo poste para completar e marcar o único gol do clássico.

Com a vantagem, o Rubro-Negro ainda precisou suportar a pressão tricolor nos minutos finais. O Fluminense avançou suas linhas e teve uma oportunidade de empatar nos acréscimos, mas Rossi evitou o gol de Serna e garantiu o resultado.

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Jardim aponta fator emocional como chave para vencer o Fluminense

Na análise do treinador, o comportamento dos jogadores nos duelos ajuda a explicar o desempenho do Fluminense nos clássicos. Jardim afirmou que identificou essa característica ao rever partidas da temporada anterior e alertou o elenco rubro-negro desde sua chegada.

— Tem a parte estratégica, tem a parte técnica, mas principalmente é equiparar o jogo no duelo, porque estes jogadores do Fluminense, não só hoje, não foi só esta temporada, mesmo o ano passado eu vi, são jogadores quando jogam com o Flamengo… é um clássico e eles têm sempre aquela energia a mais para os duelos e os confrontos contra nós. A gente tem que equiparar — explicou.

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Para o português, essa resposta não depende apenas do planejamento tático. O treinador entende que a preparação emocional para o clássico é essencial para que o Flamengo consiga competir em igualdade nos confrontos e, a partir daí, fazer valer sua qualidade técnica.

— Isso eu acho que não é do plano tático, mas é do plano emocional — completou.

Os três confrontos ainda representam uma amostra inicial do trabalho de Jardim, mas indicam uma mudança no desempenho recente do Flamengo diante do rival. Com uma vitória na decisão estadual nos pênaltis e dois triunfos no Brasileirão, o treinador encontrou um caminho para transformar a preparação específica para o Fla-Flu em resultados.

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Leonardo Jardim em coletiva após vitória contra o Fluminense (Foto: Igor Reis/Lance!)

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