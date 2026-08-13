Flamengo: Bruno Henrique deixa Mineirão com dores e cobra arbitragem
Atacante rubro-negro sofreu entrada de Matheus Henrique ainda no primeiro tempo
Bruno Henrique deixou o Mineirão após o empate em 1 a 1 entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), pelas oitavas de final da Libertadores, com muitas dores no tornozelo esquerdo. O atacante sofreu uma entrada dura de Matheus Henrique ainda no primeiro tempo e terminou a partida mancando bastante.
O lance aconteceu aos dez minutos. O volante do Cruzeiro chegou atrasado e acertou o tornozelo do jogador rubro-negro com a sola da chuteira. O árbitro argentino Yael Falcón marcou a falta e mostrou apenas o cartão amarelo. O VAR, comandado por Héctor Paletta, não recomendou a revisão do lance para uma possível expulsão.
Após a partida, Bruno Henrique demonstrou incômodo não apenas com as dores provocadas pela entrada, mas também com a decisão da arbitragem. Ao comentar a situação, o atacante não escondeu a irritação com a ausência de uma intervenção do árbitro de vídeo.
"Estou com muita dor no ligamento do tornozelo. Vou ser avaliado no Rio. O que me incomoda foi o VAR não ter chamado para revisar. O árbitro falou que foi uma entrada normal. E fdid estou eu agora."
A situação não deixou apenas Bruno Henrique na bronca. Logo após o lance, diversos jogadores do Flamengo foram ao árbitro pedir a expulsão do cruzeirense. Já após a partida, o zagueiro Léo Pereira também pediu o cartão vermelho ao adversário.
"Acho que ele (árbitro) errou, está mais do que nítido. Até os jogadores da equipe deles devem concordar que foi um lance para expulsão."
A situação preocupa o Flamengo justamente em um momento decisivo da temporada. Bruno Henrique foi titular no Mineirão e permaneceu em campo até os 65 minutos, quando deu lugar a Pedro. Depois da partida, porém, deixou o estádio com dificuldade para caminhar e será avaliado no Rio para determinar a gravidade da lesão.
Flamengo decide vaga no Maracanã
O empate por 1 a 1 deixou a disputa pelas quartas de final da Libertadores completamente aberta. O Cruzeiro saiu na frente com Arroyo, no início do segundo tempo, mas o Flamengo reagiu após as entradas de Lucas Paquetá e Pedro.
Paquetá empatou aos 21 minutos da etapa final, aproveitando o rebote depois de cabeçada de Léo Ortiz no travessão. Com o resultado, quem vencer o duelo de volta, no Maracanã, avança às quartas de final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.
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