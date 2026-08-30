Após saídas, Flamengo mantém conversas por jogadores para o ataque; veja detalhes Clube carioca tem até a próxima sexta-feira para regularizar reforços na Libertadores

O Flamengo voltou com força ao mercado de transferências após as saídas de Gonzalo Plata e Wallace Yan para o Dínamo de Moscou e RB Bragantino, respectivamente. Diante deste cenário, o clube carioca mantém conversas por dois jogadores: Anthony Valencia, do Royal Antwerp, da Bélgica, e Joaquín Freitas, do River Plate, da Argentina.

A negociação que está mais avançada neste momento é por Valencia. O jogador equatoriano de 23 anos, inclusive, ficou fora da lista de relacionados da equipe belga para a partida deste domingo.

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Valencia é um nome de destaque no futebol equatoriano e já defendeu a seleção do país. O atleta, revelado pelo Del Valle e convocado para a Copa do Mundo de 2026, despertou o interesse do Flamengo, que avançou nas conversas para tentar concretizar a contratação do ponta-direita.

Anthony Valencia é jogador do Royal Antwerp da Bélgica (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo a jornalista Raisa Simplicio, o acerto está "por detalhes". A reportagem do Lance! confirmou que o negócio está bem avançado.

Conversas do Flamengo por Joaquín Freitas, do River Plate

Além do equatoriano, o Flamengo também busca Joaquín Freitas, jogador mais jovem que integra o elenco principal do River Plate. As tratativas pelo argentino, que tem características diferentes das do Pedro, também estão em andamento.

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Joaquín Freitas em ação pelo RIver Plate (Foto: Reprodução/Instagram)

Ataque é prioridade do Flamengo no mercado de transferência

Antes mesmo das saídas de Gonzalo Plata e Wallace Yan, o Flamengo já tratava o setor de ataque como o mais importante para buscar reforços nessa janela. Um atacante de beirada, pelo lado direito, e outro para jogar mais centralizado são os principais alvos do departamento de futebol rubro-negro nesse momento.

Diretoria corre contra o tempo para fechar reforços

O Flamengo corre para fechar o mais rápido possível as contratações para o decorrer da temporada. Afinal, tem até a próxima sexta-feira para regularizar novos jogadores na Libertadores, em que enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final.

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