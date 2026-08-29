Flamengo vende, encurta meta e ganha força para buscar reforços; entenda Vendas de Plata e Wallace Yan aproximam o clube da meta de R$ 256 milhões para 2026

As vendas de Gonzalo Plata e Wallace Yan aumentaram o caixa do Flamengo e podem ter um efeito direto nos próximos movimentos do clube no mercado. As saídas reduzem opções do elenco, principalmente no ataque, mas também deixam o Rubro-Negro em uma situação financeira ainda mais confortável para buscar reposições e reforçar o grupo.

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O principal reflexo dos negócios aparece no planejamento para 2026. Com as duas negociações, o Flamengo chegou a R$ 180 milhões em vendas de jogadores, aproximando-se da estimativa de R$ 256 milhões estabelecida pelo clube para a temporada.

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Antes das saídas de Plata e Wallace Yan, o Flamengo já havia negociado Victor Hugo com o Atlético-MG por R$ 10,7 milhões, Iago com o Orlando City por R$ 6,2 milhões e Ryan Roberto com o Shakhtar Donetsk por R$ 56,1 milhões. As três operações renderam pouco mais de R$ 72 milhões.

Depois, vieram os dois negócios que deram outro tamanho ao caixa rubro-negro: R$ 72 milhões por Plata e R$ 36 milhões por Wallace Yan, totalizando R$ 108 milhões. Somadas, as cinco vendas levam o clube aos R$ 180 milhões.

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Vendas encurtam caminho até a meta de 2026

O planejamento financeiro para 2026 prevê uma estimativa de R$ 256 milhões com vendas de jogadores. Segundo Bap, em reunião com conselheiros na Gávea no final de 2025, o cenário é "confortável", até porque o valor projetado para esta temporada representa metade do que o Flamengo arrecadou com negociações em 2025.

Os R$ 180 milhões já alcançados significam que o clube atingiu cerca de 70% da meta prevista apenas com as vendas informadas até agora. Esse é o principal ponto da análise.

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O Flamengo não precisa mais olhar para o mercado apenas com a necessidade de vender. As negociações de Plata e Wallace Yan diminuíram consideravelmente a pressão para novas saídas e, ao mesmo tempo, aumentaram a margem para o clube investir.

Valores com ex-jogadores do Flamengo

A conta financeira também ganha outro componente: valores recebidos por negociações envolvendo ex-jogadores. Na transferência de João Gomes do Wolves para o Aston Villa, por exemplo, o Flamengo recebeu cerca de R$ 30 milhões.

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O valor não entra na conta dos R$ 180 milhões das cinco vendas detalhadas, mas reforça ainda mais a situação de caixa.

Dinheiro no caixa aumenta pressão sobre José Boto

A situação financeira mais confortável também aumenta a pressão sobre José Boto no mercado. Com dinheiro entrando e o Flamengo cada vez mais próximo da meta de R$ 256 milhões prevista com vendas para 2026, cresce a expectativa para que o diretor de futebol transforme essa margem em reforços para o elenco.

As negociações não apenas aumentaram o caixa. Elas também reduziram as opções do time, principalmente no setor ofensivo. Por isso, o desafio do dirigente passa agora por encontrar reposições e atender a outras carências já identificadas pelo clube.

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O Flamengo criou uma situação financeira favorável. A questão, daqui para frente, será como José Boto utilizará esse cenário no mercado. Com mais dinheiro no caixa e necessidades evidentes no elenco, aumenta também a responsabilidade para contratar jogadores capazes de elevar o nível do grupo.

Saída de Plata muda cenário no ataque

Do ponto de vista esportivo, a saída de Gonzalo Plata gera um debate entre os torcedores. Parte da torcida entende que o equatoriano era um titular importante e que poderia ter sido vendido por um valor maior, ou até mesmo permanecido no elenco. Outra parte vê a negociação como uma oportunidade para o Flamengo voltar ao mercado e buscar um nome para elevar o nível do setor.

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Independentemente da avaliação sobre o negócio, a saída muda o cenário ofensivo.

Plata alternava na equipe com Carrascal, e sua saída aumenta a necessidade de reposição nas beiradas do campo. O setor pode ficar ainda mais carente caso Cebolinha também deixe o clube. O atacante tem futuro incerto, não vem sendo relacionado por opção técnica e não deve permanecer no Flamengo para a temporada de 2027. Uma saída ainda neste momento não está descartada.

Gonzalo Plata em campo pelo Flamengo (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

A necessidade de buscar um jogador de beirada, portanto, não está ligada apenas a uma possível oportunidade de mercado. A venda de Plata tornou a reposição uma demanda concreta do elenco.

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Flamengo tem mais de uma necessidade

O nome de Luiz Henrique voltou a aparecer no radar rubro-negro, mas a situação é analisada com cautela. Internamente, o Flamengo trabalha com outros nomes e entende que precisará ir ao mercado.

A prioridade imediata é um jogador de beirada, especialmente depois da saída de Plata. Mas o planejamento não termina ali. O clube também busca um atacante e um meio-campista. A ideia é ter jogadores capazes de disputar espaço diretamente com Pedro e Arrascaeta, duas posições nas quais a equipe sente mais a ausência dos titulares.

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Aqui está outro efeito das vendas. Quanto mais o Flamengo se aproxima da meta financeira estabelecida para 2026, maior se torna a liberdade para olhar o mercado sob uma perspectiva esportiva. O clube já não precisa depender de uma grande venda antes de pensar em investir, e os recursos obtidos ajudam a sustentar novas operações.

Isso não significa, necessariamente, que os R$ 180 milhões serão transformados diretamente em contratações. Mas a arrecadação reduz a pressão sobre o planejamento financeiro e fortalece o poder de compra rubro-negro.

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O Flamengo vendeu, mas também abriu espaço

As saídas de Plata e Wallace Yan deixam um efeito duplo. Por um lado, o Flamengo perdeu jogadores e precisará lidar com uma redução nas opções ofensivas. Por outro, as vendas aproximaram o clube de uma meta financeira importante e criaram espaço para uma reformulação pontual do elenco.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

O cenário de Cebolinha amplia essa equação. Se o atacante também sair, o setor de beirada, que já perdeu Plata, poderá exigir ainda mais atenção.

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No fim, o Flamengo encurtou o caminho até a meta de vendas de 2026 justamente em um momento em que precisa reforçar o elenco. As negociações diminuem a pressão financeira e aumentam o poder de escolha. Agora, o próximo desafio é transformar esse espaço no caixa em reforços capazes de fazer falta, ou superar, os jogadores que saíram.

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