Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo vende, encurta meta e ganha força para buscar reforços; entenda

Vendas de Plata e Wallace Yan aproximam o clube da meta de R$ 256 milhões para 2026

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google

As vendas de Gonzalo Plata e Wallace Yan aumentaram o caixa do Flamengo e podem ter um efeito direto nos próximos movimentos do clube no mercado. As saídas reduzem opções do elenco, principalmente no ataque, mas também deixam o Rubro-Negro em uma situação financeira ainda mais confortável para buscar reposições e reforçar o grupo.

➡️ Flamengo corre contra o tempo por reforços para a Libertadores; veja o prazo

O principal reflexo dos negócios aparece no planejamento para 2026. Com as duas negociações, o Flamengo chegou a R$ 180 milhões em vendas de jogadores, aproximando-se da estimativa de R$ 256 milhões estabelecida pelo clube para a temporada.

continua após a publicidade

Antes das saídas de Plata e Wallace Yan, o Flamengo já havia negociado Victor Hugo com o Atlético-MG por R$ 10,7 milhões, Iago com o Orlando City por R$ 6,2 milhões e Ryan Roberto com o Shakhtar Donetsk por R$ 56,1 milhões. As três operações renderam pouco mais de R$ 72 milhões.

Depois, vieram os dois negócios que deram outro tamanho ao caixa rubro-negro: R$ 72 milhões por Plata e R$ 36 milhões por Wallace Yan, totalizando R$ 108 milhões. Somadas, as cinco vendas levam o clube aos R$ 180 milhões.

continua após a publicidade

Vendas encurtam caminho até a meta de 2026

O planejamento financeiro para 2026 prevê uma estimativa de R$ 256 milhões com vendas de jogadores. Segundo Bap, em reunião com conselheiros na Gávea no final de 2025, o cenário é "confortável", até porque o valor projetado para esta temporada representa metade do que o Flamengo arrecadou com negociações em 2025.

Os R$ 180 milhões já alcançados significam que o clube atingiu cerca de 70% da meta prevista apenas com as vendas informadas até agora. Esse é o principal ponto da análise.

continua após a publicidade

O Flamengo não precisa mais olhar para o mercado apenas com a necessidade de vender. As negociações de Plata e Wallace Yan diminuíram consideravelmente a pressão para novas saídas e, ao mesmo tempo, aumentaram a margem para o clube investir.

Valores com ex-jogadores do Flamengo

A conta financeira também ganha outro componente: valores recebidos por negociações envolvendo ex-jogadores. Na transferência de João Gomes do Wolves para o Aston Villa, por exemplo, o Flamengo recebeu cerca de R$ 30 milhões.

continua após a publicidade

O valor não entra na conta dos R$ 180 milhões das cinco vendas detalhadas, mas reforça ainda mais a situação de caixa.

Dinheiro no caixa aumenta pressão sobre José Boto

A situação financeira mais confortável também aumenta a pressão sobre José Boto no mercado. Com dinheiro entrando e o Flamengo cada vez mais próximo da meta de R$ 256 milhões prevista com vendas para 2026, cresce a expectativa para que o diretor de futebol transforme essa margem em reforços para o elenco.

As negociações não apenas aumentaram o caixa. Elas também reduziram as opções do time, principalmente no setor ofensivo. Por isso, o desafio do dirigente passa agora por encontrar reposições e atender a outras carências já identificadas pelo clube.

continua após a publicidade

O Flamengo criou uma situação financeira favorável. A questão, daqui para frente, será como José Boto utilizará esse cenário no mercado. Com mais dinheiro no caixa e necessidades evidentes no elenco, aumenta também a responsabilidade para contratar jogadores capazes de elevar o nível do grupo.

Saída de Plata muda cenário no ataque

Do ponto de vista esportivo, a saída de Gonzalo Plata gera um debate entre os torcedores. Parte da torcida entende que o equatoriano era um titular importante e que poderia ter sido vendido por um valor maior, ou até mesmo permanecido no elenco. Outra parte vê a negociação como uma oportunidade para o Flamengo voltar ao mercado e buscar um nome para elevar o nível do setor.

continua após a publicidade

Independentemente da avaliação sobre o negócio, a saída muda o cenário ofensivo.

Plata alternava na equipe com Carrascal, e sua saída aumenta a necessidade de reposição nas beiradas do campo. O setor pode ficar ainda mais carente caso Cebolinha também deixe o clube. O atacante tem futuro incerto, não vem sendo relacionado por opção técnica e não deve permanecer no Flamengo para a temporada de 2027. Uma saída ainda neste momento não está descartada.

Gonzalo Plata está de saída do Flamengo
Gonzalo Plata em campo pelo Flamengo (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

A necessidade de buscar um jogador de beirada, portanto, não está ligada apenas a uma possível oportunidade de mercado. A venda de Plata tornou a reposição uma demanda concreta do elenco.

continua após a publicidade

Flamengo tem mais de uma necessidade

O nome de Luiz Henrique voltou a aparecer no radar rubro-negro, mas a situação é analisada com cautela. Internamente, o Flamengo trabalha com outros nomes e entende que precisará ir ao mercado.

A prioridade imediata é um jogador de beirada, especialmente depois da saída de Plata. Mas o planejamento não termina ali. O clube também busca um atacante e um meio-campista. A ideia é ter jogadores capazes de disputar espaço diretamente com Pedro e Arrascaeta, duas posições nas quais a equipe sente mais a ausência dos titulares.

continua após a publicidade

Aqui está outro efeito das vendas. Quanto mais o Flamengo se aproxima da meta financeira estabelecida para 2026, maior se torna a liberdade para olhar o mercado sob uma perspectiva esportiva. O clube já não precisa depender de uma grande venda antes de pensar em investir, e os recursos obtidos ajudam a sustentar novas operações.

Isso não significa, necessariamente, que os R$ 180 milhões serão transformados diretamente em contratações. Mas a arrecadação reduz a pressão sobre o planejamento financeiro e fortalece o poder de compra rubro-negro.

continua após a publicidade

O Flamengo vendeu, mas também abriu espaço

As saídas de Plata e Wallace Yan deixam um efeito duplo. Por um lado, o Flamengo perdeu jogadores e precisará lidar com uma redução nas opções ofensivas. Por outro, as vendas aproximaram o clube de uma meta financeira importante e criaram espaço para uma reformulação pontual do elenco.

José Boto desembarca em Buenos Aires para jogo do Flamengo na Recopa Sul-Americana
José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

O cenário de Cebolinha amplia essa equação. Se o atacante também sair, o setor de beirada, que já perdeu Plata, poderá exigir ainda mais atenção.

continua após a publicidade

No fim, o Flamengo encurtou o caminho até a meta de vendas de 2026 justamente em um momento em que precisa reforçar o elenco. As negociações diminuem a pressão financeira e aumentam o poder de escolha. Agora, o próximo desafio é transformar esse espaço no caixa em reforços capazes de fazer falta, ou superar, os jogadores que saíram.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Mosaico da torcida do Flamengo contra o Central Córdoba

Flamengo

Flamengo eleva preços de ingressos para duelo contra o Del Valle na Libertadores

Há 15 horas
José Boto desembarca em Buenos Aires para jogo do Flamengo na Recopa Sul-Americana

Flamengo

Flamengo corre contra o tempo por reforços para a Libertadores; veja o prazo

Há 16 horas
Jogadoras do Flamengo exibem nova camisa com patrocinador

Lance! Negócios

Flamengo anuncia nova patrocionadora para futebol feminino

Há 18 horas
Wallace Yan marca segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne

Flamengo

Flamengo encaminha saída de Wallace Yan ao RB Bragantino

Há 18 horas
Plata em Atlético-MG x Flamengo na Arena MRV (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo

Flamengo acerta venda de Plata ao Dínamo de Moscou; jogador não encara o Botafogo

Há 19 horas
Gonzalo Plata está de saída do Flamengo

Flamengo

Flamengo encaminha venda de Gonzalo Plata para clube da Rússia

Há 1 dia
Mais LANCE!
Estádio Olimpico Atahualpa

Conmebol define datas e horários de Flamengo x Independiente del Valle na Libertadores

Emerson Royal durante treino no Ninho do Urubu

Emerson Royal reconhece queda do Flamengo e afasta desculpa por desgaste físico

Rossi Flamengo Racing Libertadores

Rossi rebate críticas no Flamengo: 'Se ligasse, iria embora em seis meses'

Danilo, do Flamengo, durante entrevista no Ninho do Urubu

Danilo revela desejo de renovar com o Flamengo e mira despedida com título

Danilo Flamengo

Danilo rebate rumores e destaca ambiente coeso no Flamengo

Santa Fe terá Vasco como próximo adversário na Sul-Americana (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Torcida do Flamengo manda recado a Almada após eliminação na Sul-Americana

Ryan Roebrto com camisa do Flamengo com fita no nariz

Ryan Roberto revela frustração no Flamengo, explica saída e sonha voltar ao Maracanã

Torcida do Flamengo

Flamengo prepara festa para clássico e celebra parceria com patrocinadora máster

Perello e Briones comemoram gol do Independiente del Valle sobre o Deportes Tolima nas oitavas de final da Libertadores

Formador de Plata e craques mundiais, Del Valle enfrentará o Flamengo em grande fase

Vic Albuquerque cumprimenta jogadoras do Timão

CBF divulga tabela das quartas de final do Brasileirão Feminino; veja jogos e transmissões

Kaio Nóbrega com a camisa do Flamengo

Flamengo acerta saída de Kaio Nóbrega, campeão mundial sub-20, para a Europa

Jogadores do Flamengo perfilados para partida contra o Cruzeiro pela Libertadores

Jogador do Flamengo discute com torcedor ao vivo nas redes sociais

Leonardo Jaridm na Libertadores pelo Flamengo

Torcida do Flamengo reage a adversário na Libertadores: 'Quase certo'