Flamengo eleva preços de ingressos para duelo contra o Del Valle na Libertadores Rubro-Negro divulgou os valores para o jogo de volta das quartas da Libertadores

O Flamengo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o confronto contra o Independiente del Valle, no dia 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O principal destaque fica por conta dos preços elevados: a entrada mais barata para o público geral custa R$ 300, com meia-entrada a R$ 150.

O valor representa um aumento significativo em relação a partidas comuns do Flamengo no Maracanã. Nos setores Norte e Sul, por exemplo, os ingressos costumam ser comercializados por R$ 120 para o público geral, com meia-entrada a R$ 60.

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Para o duelo decisivo pela principal competição do continente, o ingresso mais caro para o público geral, sem considerar os setores de hospitalidade, será vendido por R$ 400 no Oeste Inferior. Já no Leste Superior, a entrada custa R$ 320, enquanto os valores para o Leste Inferior chegam a R$ 360.

Mosaico da torcida do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Inicialmente, a comercialização é exclusiva para os sócios-torcedores do programa Nação. Os integrantes dos planos Nação Maraca 1, com uma estrela, e Nação Sem Fronteiras, também com uma estrela, abrem o cronograma de vendas nesta quinta-feira (28), às 16h. Nos dias seguintes, a compra dos bilhetes será liberada de forma escalonada para os demais planos de torcedores do Flamengo.

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O público geral poderá adquirir os ingressos a partir das 10h do dia 31 de agosto, exclusivamente pelo site oficial do clube. O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial, sendo obrigatório o cadastro prévio para quem ainda não possui o registro.

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Confira o cronograma de vendas de ingressos para Flamengo x Independiente del Valle

28/08, às 16h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)

28/08, às 20h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras

29/08, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

29/08, às 14h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

29/08, às 18h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

30/08, às 10h: Nação Maraca 3

31/08, às 10h: Público Geral Flamengo / Gratuidades Flamengo

Setores e valores de ingressos de Flamengo x Independiente del Valle

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 75

Nação Maraca 2: R$ 105

Nação Maraca 3: R$ 120

Público Geral: R$ 300 (meia R$ 150)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 75

Nação Maraca 2: R$ 105

Nação Maraca 3: R$ 120

Público Geral: R$ 300 (meia R$ 150)

Leste Superior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 80

Nação Maraca 2: R$ 112

Nação Maraca 3: R$ 128

Público Geral: R$ 320 (meia R$ 160)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 90

Nação Maraca 2: R$ 126

Nação Maraca 3: R$ 144

Público Geral: R$ 360 (meia R$ 180)

Oeste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 100

Nação Maraca 2: R$ 140

Nação Maraca 3: R$ 160

Público Geral: R$ 400 (meia R$ 200)

Sul Visitante

As informações sobre os ingressos destinados à torcida do Independiente del Valle ainda serão divulgadas.

Maracanã Mais

O Maracanã Mais oferece uma experiência de hospitalidade, com almoço ou jantar, sobremesa e open bar de bebidas não alcoólicas. Localizado no setor Oeste do estádio, o espaço exige que a partida seja assistida sentado.

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Nação Maraca 1: R$ 406,25

R$ 406,25 Nação Maraca 2: R$ 538,75

R$ 538,75 Nação Maraca 3: R$ 605

R$ 605 Público Geral: R$ 1.400 (meia R$ 737,50)

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