Cruzeiro anuncia renovação de contrato de Otávio O arqueiro assinou com a Raposa até 2031

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (18), a renovação de contrato do goleiro Otávio. Agora, o vínculo do arqueiro vai até julho de 2031.

O vínculo anterior do defensor era válido até 2029. No entanto, com a conquista de espaço no elenco, o clube passou a discutir com seu staff uma renovação nos últimos meses.

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– Paredão com o contrato renovado! O Cruzeiro estendeu o vínculo com o goleiro Otávio até julho de 2031! Vamos juntos – destacou o clube em suas redes sociais.

Nascido no interior de Minas Gerais, em Perdigão, Otávio chegou ao Cruzeiro aos 10 anos e passou pelas seleções de base. No clube, se destacou nas últimas temporadas e ganhou espaço no time titular neste ano com a lesão de Cássio.

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Cruzeiro se blinda do mercado por Otávio

Na última temporada, o Eintracht Frankfurt chegou a fazer contatos pelo defensor. Em 2026, o Nottingham Forest preparou uma oferta pelo jogador.

Segundo apuração do Lance!, o Nottingham Forest, equipe inglesa da Premier League, prepara uma proposta pelo goleiro. O clube britânico estaria disposto a pagar cerca de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual).

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Otávio pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Neste ano, o Nottingham Forest chegou a fazer uma sondagem pelo atleta, mas não avançou. O arqueiro terá uma valorização salarial e seu novo contrato contará também com gatilhos de aumento gradativo. Com o assédio europeu, sua multa para clubes do exterior no novo contrato será de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 603 milhões na cotação atual).

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