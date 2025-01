Grande transferência da atual janela, a apresentação de Gabigol ao Cruzeiro contou com uma multidão de torcedores no Mineirão. Segundo o clube, mais de 40 mil pessoas estiveram presentes no local.

continua após a publicidade

➡️ Apresentação tem Gabigol nos braços da torcida do Cruzeiro

Como exemplo, alguns craques que Gabigol superou na apresentação no Cruzeiro são: Coutinho, no Vasco, Suárez, no Grêmio, Marcelo, no Fluminense, e Ronaldinho Gaúcho, no Flamengo.

Como foi a apresentação de Gabigol?

Primeiro grande evento promovido pelo Cruzeiro em 2025, a apresentação do atacante e outros reforços levou mais de 40 mil cruzeirenses ao Mineirão.

continua após a publicidade

➡️ Gabigol leva torcida do Cruzeiro ao delírio com xingamento no Mineirão

Torcida do Cruzeiro festeja em apresentação de Gabigol (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

No sábado (5), a multidão aguardou o camisa 9 que já chegou nos braços celestes. Em suas primeiras falas, ele destacou a grandeza do clube e cutucou o rival Atlético-MG.

“Eu sei que aqui tem rivalidade imensa. Nunca vivi uma rivalidade tão grande. O que posso dizer é que respeito muito o Atlético. Grande clube. Mas o Maior de Minas é o Cruzeiro .Quando jogar contra eles, vai ser igual, entre aspas, aos outros. A gente sabe da rivalidade”, disse.

continua após a publicidade

Apresentações de Gabigol e outros craques

Em 2024, a primeira aparição oficial de Philippe Coutinho com a camisa do Vasco contou com pouco mais de 20 mil espectadores em São Januário.

Enquanto isso, no caso de Marcelo, ídolo do Fluminense, a apresentação teve 35 mil fãs no Maracanã. Já a de Luís Suárez no Grêmio, 31 mil torcedores.

Anteriormente, a chegada de Ronaldinho Gaúcho ao Flamengo também foi histórica. Na ocasião, aproximadamente 21 mil flamenguistas foram à Gávea.

Festa, provocação e até vida amorosa

A festa foi grande, e Gabigol terminou nos braços da torcida, no Mineirão. Como esperado, o novo atacante do Cruzeiro deu uma primeira entrevista coletiva cheia de declarações fortes. Entre elas uma provocação ao novo rival, o Atlético-MG.

Outros assuntos foram abordados, como bastidores da negociação, que foi demorada, sonhos de voltar à Seleção Brasileira e projeções para o ano cruzeirense.

A apresentação contou até com um anúncio de namoro. Gabigol revelou que a nova companheira estava presente no Mineirão. Os torcedores associaram a uma volta com Raffaela Santos, irmã de Neymar, que foi ao evento.