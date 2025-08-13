Neymar exalta Fabricio Bruno após duelo entre Cruzeiro e Santos
Craque elogia adversário e destaca momento marcante da partida
A vitória do Santos sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro gerou grande repercussão, principalmente pelo confronto entre Neymar e o zagueiro Fabricio Bruno. A dupla travou um duelo acirrado que terminou melhor para o santista, que levou os três pontos.
No primeiro tempo, Fabricio Bruno marcou o gol do Cruzeiro. Na segunda etapa, o Peixe virou o jogo, e Neymar aplicou um drible que ganhou grande destaque. Nas redes sociais, o camisa 10 postou uma foto com Lucca, filho do zagueiro.
— "Garoto, teu papai é um grande zagueiro. Prazer jogar contra você, craque!" — escreveu Neymar.
O drible de Neymar contra o zagueiro também provocou reação de Fabricio Bruno, que repostou:
— "Se até o Lucca riu, imagina vocês" — disse.
Como foi o jogo
O Santos derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, neste domingo (10), no Mineirão, e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na última rodada do turno. O atacante Guilherme, que voltava à equipe santista, foi o destaque da partida, com um gol e a assistência para Caballero, ambos no segundo tempo. Fabrício Bruno abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo.
Após um início travado, o Cruzeiro, aos poucos, foi marcando presença no campo ofensivo e criando chances de gol. A melhor delas saiu aos 21 minutos, quando o lateral Kaiki cabeceou livre, à queima-roupa, e o goleiro Gabriel Brazão espalmou. Kaio Jorge quase aproveitou o rebote. A primeira chegada do Santos aconteceu apenas aos 31 minutos, num contra-ataque puxado por Neymar, que terminou com defesa de Cássio.
A pressão cruzeirense finalmente deu resultado aos 42 minutos. Depois do oitavo escanteio, Wanderson levantou a bola na área, e o zagueiro Fabrício Bruno cabeceou firme, para baixo, à direita de Gabriel Brazão. O Santos teve a chance de empatar três minutos depois, quando Neymar, livre na área, recebeu de Guilherme, mas chutou por cima do gol de Cássio.
O Peixe voltou com três alterações para o segundo tempo, com a entrada de Zé Rafael, Tiquinho Soares e Caballero, e conseguiu equilibrar as ações até igualar o placar, aos 16 minutos. Caballero cruzou da direita, e Guilherme apareceu livre na pequena área para concluir.
O Cruzeiro, no entanto, não demorou para reagir. Aos 19 minutos, Kaio Jorge chegou a marcar, mas o VAR chamou o árbitro Wilton Sampaio, que apontou falta de Matheus Pereira em Zé Rafael, no início do lance. O técnico Leonardo Jardim tentou melhorar o desempenho da equipe e colocou em campo Marquinhos, Matheus Henrique e Gabigol.
Mas quem voltou a marcar foi o Santos. Depois de lançamento de Gabriel Brazão, Guilherme achou Caballero livre na área para finalizar no canto esquerdo do goleiro Cássio, aos 43 minutos, e garantir a vitória fora de casa.
