menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Neymar exalta Fabricio Bruno após duelo entre Cruzeiro e Santos

Craque elogia adversário e destaca momento marcante da partida

Neymar, do Santos, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraNeymar, do Santos, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
08:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

A vitória do Santos sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro gerou grande repercussão, principalmente pelo confronto entre Neymar e o zagueiro Fabricio Bruno. A dupla travou um duelo acirrado que terminou melhor para o santista, que levou os três pontos.

continua após a publicidade

No primeiro tempo, Fabricio Bruno marcou o gol do Cruzeiro. Na segunda etapa, o Peixe virou o jogo, e Neymar aplicou um drible que ganhou grande destaque. Nas redes sociais, o camisa 10 postou uma foto com Lucca, filho do zagueiro.

— "Garoto, teu papai é um grande zagueiro. Prazer jogar contra você, craque!" — escreveu Neymar.

O drible de Neymar contra o zagueiro também provocou reação de Fabricio Bruno, que repostou:

— "Se até o Lucca riu, imagina vocês" — disse.

Neymar (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Neymar (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Como foi o jogo

O Santos derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, neste domingo (10), no Mineirão, e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na última rodada do turno. O atacante Guilherme, que voltava à equipe santista, foi o destaque da partida, com um gol e a assistência para Caballero, ambos no segundo tempo. Fabrício Bruno abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Após um início travado, o Cruzeiro, aos poucos, foi marcando presença no campo ofensivo e criando chances de gol. A melhor delas saiu aos 21 minutos, quando o lateral Kaiki cabeceou livre, à queima-roupa, e o goleiro Gabriel Brazão espalmou. Kaio Jorge quase aproveitou o rebote. A primeira chegada do Santos aconteceu apenas aos 31 minutos, num contra-ataque puxado por Neymar, que terminou com defesa de Cássio.

A pressão cruzeirense finalmente deu resultado aos 42 minutos. Depois do oitavo escanteio, Wanderson levantou a bola na área, e o zagueiro Fabrício Bruno cabeceou firme, para baixo, à direita de Gabriel Brazão. O Santos teve a chance de empatar três minutos depois, quando Neymar, livre na área, recebeu de Guilherme, mas chutou por cima do gol de Cássio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Peixe voltou com três alterações para o segundo tempo, com a entrada de Zé Rafael, Tiquinho Soares e Caballero, e conseguiu equilibrar as ações até igualar o placar, aos 16 minutos. Caballero cruzou da direita, e Guilherme apareceu livre na pequena área para concluir.

O Cruzeiro, no entanto, não demorou para reagir. Aos 19 minutos, Kaio Jorge chegou a marcar, mas o VAR chamou o árbitro Wilton Sampaio, que apontou falta de Matheus Pereira em Zé Rafael, no início do lance. O técnico Leonardo Jardim tentou melhorar o desempenho da equipe e colocou em campo Marquinhos, Matheus Henrique e Gabigol.

Mas quem voltou a marcar foi o Santos. Depois de lançamento de Gabriel Brazão, Guilherme achou Caballero livre na área para finalizar no canto esquerdo do goleiro Cássio, aos 43 minutos, e garantir a vitória fora de casa.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias