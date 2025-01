Torcida do Vasco se revolta com música de apresentação de Gabigol no Cruzeiro Clube mineiro apresentou atacante para a torcida neste sábado (4)

Gabigol é o mais novo reforço do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro) Gabigol é o mais novo reforço do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)