Com chegada de Vitinho ao Corinthians, só Bahia e Cruzeiro não contrataram na janela
Sport é a equipe que mais se reforçou, enquanto o Flamengo é a que mais gastou
- Matéria
- Mais Notícias
Bahia e Cruzeiro, que brigam na parte de cima da tabela do Brasileirão, são os únicos times que ainda não contrataram nenhum jogador nesta segunda janela de transferências. Até a última segunda-feira, o Corinthians também fazia parte do grupo, mas o anúncio do atacante Vitinho até o fim de 2026 abriu os trabalhos do Timão no mercado da bola.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Meia do Bahia que estava no Internacional tem rescisão publicada no BID da CBF
Futebol Nacional12/08/2025
- Cruzeiro
Ingressos para Mirassol x Cruzeiro estão à venda: veja como comprar
Cruzeiro13/08/2025
- Futebol Nacional
Cruzeiro acerta empréstimo de meia-atacante para o Ceará
Futebol Nacional13/08/2025
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
A equipe que mais contratou nesta segunda janela foi o Sport, que passa por período de reformulação, seguido de Vitória, Juventude e Fortaleza, que também vivem em apuros no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo é o time que mais investiu em reforços, com quase R$ 300 milhões gastos.
Contratações dos times da Série A:
- Sport - nove contratações;
- Vitória, Juventude e Fortaleza; seis contratações cada;
- Flamengo e Santos - quatro contratações cada;
- Botafogo e Atlético-MG - três contratações cada;
- Palmeiras, Bragantino, Internacional, Fluminense, Vasco, Ceará, Grêmio e Mirassol - duas contratações cada;
- Corinthians e São Paulo - uma contratação cada;
- Cruzeiro e Bahia - sem contratações.
O que Bahia e Cruzeiro precisam?
Importante destacar que, mesmo na luta pela liderança do Brasileirão, o Cruzeiro ainda necessita de algumas peças para reforçar o elenco. A própria diretoria já revelou a necessidade de ter um zagueiro canhoto e dois atacantes de beirada. A Raposa, por sinal, está próxima de anunciar o atacante colombiano Sinisterra, que pertence ao Burnemouth, da Inglaterra, e pode deixar o Bahia isolado como único que ainda não contratou.
A mesma lógica, inclusive, vale para o time baiano, que briga pelo G-4 mas tem lacunas no elenco. A principal delas é a carência de um goleiro, diante da má fase vivida por Marcos Felipe e Ronaldo. Outra posição que virou dor de cabeça para o técnico Rogério Ceni são as beiradas. A diretoria tricolor trabalha nos bastidores para acertar com os reforços, mas sem cometer "loucuras" financeiras.
— Acho que o Grupo City e a direção deu muito ao Bahia desde 2023, houve um crescimento muito grande de peças e contratações. Eu entendo, e eu também quero, um ou dois jogadores fazem a diferença. O Grupo também quer. Empresas trabalham de maneira diferente, existe um tempo. Mas as pessoas não estão paradas, quem sabe até nesta semana podemos receber uma peça importante neste elenco que a cada ano vem sendo qualificado — destacou Rogério Ceni depois da partida contra o Fluminense, no último sábado.
+ Mercado da bola: bastidores do interesse do Bahia por Gustavo Nunes, do Brentford
Vale destacar que Bahia, Cruzeiro e Corinthians ainda têm mais tempo para se reforçarem, já que a atual janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro.
- Matéria
- Mais Notícias