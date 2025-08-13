menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Com chegada de Vitinho ao Corinthians, só Bahia e Cruzeiro não contrataram na janela

Sport é a equipe que mais se reforçou, enquanto o Flamengo é a que mais gastou

Rogério Ceni e Leonardo Jardim (Fotos: Fernando Moreno/AGIF)
imagem cameraRogério Ceni e Leonardo Jardim (Fotos: Fernando Moreno/AGIF)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 13/08/2025
14:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bahia e Cruzeiro, que brigam na parte de cima da tabela do Brasileirão, são os únicos times que ainda não contrataram nenhum jogador nesta segunda janela de transferências. Até a última segunda-feira, o Corinthians também fazia parte do grupo, mas o anúncio do atacante Vitinho até o fim de 2026 abriu os trabalhos do Timão no mercado da bola.

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A equipe que mais contratou nesta segunda janela foi o Sport, que passa por período de reformulação, seguido de Vitória, Juventude e Fortaleza, que também vivem em apuros no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo é o time que mais investiu em reforços, com quase R$ 300 milhões gastos.

Contratações dos times da Série A:

  1. Sport - nove contratações;
  2. Vitória, Juventude e Fortaleza; seis contratações cada;
  3. Flamengo e Santos - quatro contratações cada;
  4. Botafogo e Atlético-MG - três contratações cada;
  5. Palmeiras, Bragantino, Internacional, Fluminense, Vasco, Ceará, Grêmio e Mirassol - duas contratações cada;
  6. Corinthians e São Paulo - uma contratação cada;
  7. Cruzeiro e Bahia - sem contratações.

O que Bahia e Cruzeiro precisam?

Importante destacar que, mesmo na luta pela liderança do Brasileirão, o Cruzeiro ainda necessita de algumas peças para reforçar o elenco. A própria diretoria já revelou a necessidade de ter um zagueiro canhoto e dois atacantes de beirada. A Raposa, por sinal, está próxima de anunciar o atacante colombiano Sinisterra, que pertence ao Burnemouth, da Inglaterra, e pode deixar o Bahia isolado como único que ainda não contratou.

continua após a publicidade
Sinisterra pode ser a primeira contratação do Cruzeiro na janerla, assim como Vitinho foi para o Corinthians; Bahia segue zerado (Foto: Pieter Stam de Jonge/AFP)
Sinisterra pode ser a primeira contratação do Cruzeiro na janerla, assim como Vitinho foi para o Corinthians; Bahia segue zerado (Foto: Pieter Stam de Jonge/AFP)

A mesma lógica, inclusive, vale para o time baiano, que briga pelo G-4 mas tem lacunas no elenco. A principal delas é a carência de um goleiro, diante da má fase vivida por Marcos Felipe e Ronaldo. Outra posição que virou dor de cabeça para o técnico Rogério Ceni são as beiradas. A diretoria tricolor trabalha nos bastidores para acertar com os reforços, mas sem cometer "loucuras" financeiras.

— Acho que o Grupo City e a direção deu muito ao Bahia desde 2023, houve um crescimento muito grande de peças e contratações. Eu entendo, e eu também quero, um ou dois jogadores fazem a diferença. O Grupo também quer. Empresas trabalham de maneira diferente, existe um tempo. Mas as pessoas não estão paradas, quem sabe até nesta semana podemos receber uma peça importante neste elenco que a cada ano vem sendo qualificado — destacou Rogério Ceni depois da partida contra o Fluminense, no último sábado.

continua após a publicidade

+ Mercado da bola: bastidores do interesse do Bahia por Gustavo Nunes, do Brentford

Vale destacar que Bahia, Cruzeiro e Corinthians ainda têm mais tempo para se reforçarem, já que a atual janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias