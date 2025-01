Neste sábado (4), o Cruzeiro abriu as portas do Mineirão para apresentação de Gabigol e mais quatro reforços. O Cabuloso está a todo vapor no mercado de transferências, visando reforçar a equipe para a temporada de 2025.

Durante a cerimônia de apresentação, Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, deu uma declaração forte sobre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cabuloso:

- Quero apresentar para vocês a maior contratação de todos os tempos dos 104 anos do Cruzeiro. Quero todo mundo de pé para aplaudir, para mim, o maior ídolo da história do Cruzeiro: Pedro Lourenço - disse, Alexandre Mattos.

No entanto, a declaração repercutiu muito nas redes sociais. Tanto torcedores do Cabuloso, quanto rivais, ironizaram a fala do CEO do Cruzeiro sobre Pedro Lourenço. Veja alguns dos comentários feitos no X:

Além de Gabigol, o Cruzeiro apresentou à torcida outros quatro reforços: o lateral direito Fagner, o volante Christian, e os meias Eduardo e Rodriguinho.

Gabigol durante sua apresentacao oficial como jogador do Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

