Ingressos para Mirassol x Cruzeiro estão à venda: veja como comprar
Jogo pela primeira rodada do returno do Brasileirão será segunda-feira (18), em Mirassol
Os ingressos para o próximo jogo do Cruzeiro, segunda-feira (18), às 20h, contra o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), já estão à venda. A partida fecha a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.
Os ingressos para Mirassol x Cruzeiro custam, no primeiro lote, R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia), tanto para os torcedores locais quanto para os visitantes. Há ainda a cobrança de uma taxa, no valor de R$ 38,40 (inteira) e R$ 19,20 (meia). Têm direito à meia-entrada estudantes, crianças até 12 anos e idosos a partir de 60 anos.
A compra deve ser feita pelo site ingressosa.com. Há limite de um ingresso por CPF, e é obrigatória a biometria facial para acesso ao Estádio Maião, localizado no centro da cidade no interior de São Paulo.
Cruzeiro e Mirassol buscam reabilitação no Brasileirão
Na partida de segunda-feira (18), as duas equipes buscam a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Na última rodada do turno, o Cruzeiro foi derrotado pelo Santos por 2 a 1, domingo (10), no Mineirão, enquanto o Mirassol perdeu para o Flamengo, pelo mesmo placar, no sábado (9), no Maracanã.
O Cruzeiro, mesmo com a derrota, manteve a vice-liderança do Brasileirão, com 37 pontos, agora três a menos que o líder Flamengo. O Mirassol fez campanha surpreendente no turno e está na sexta colocação, com 28 pontos.
No turno, a Raposa venceu por 2 a 1, no Mineirão, em 29 de março, com gols de Gabigol e Dudu para o Cruzeiro e Lucas Ramon para o time paulista. O goleiro Cássio defendeu pênalti cobrado por Reinaldo, quando o placar estava 2 a 0.
