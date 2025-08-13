Jovem atacante revelado pelo Flamengo é novo alvo do Cruzeiro

O atacante Matheus França, de 21 anos, é mais um reforço que está na mira do Cruzeiro para esta janela de transferência, que se encerra em 2 de setembro. Revelado pelo Flamengo, o jogador pertence ao Crystal Palace, da Inglaterra, mas não tem tido muitas oportunidades no clube inglês. As negociações são para um empréstimo e estão em fase inicial - o maior empecilho é o alto salarial do jogador no futebol inglês. A informação da possibilidade do acerto do Cruzeiro com Matheus França foi divulgada inicialmente pelo "ge".

O atacante que está mais próximo de acerto com o Cruzeiro, no entanto, continua sendo o colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos. O jogador pertence ao Bournemouth, da Inglaterra, e disputa a Premier League.

Matheus França foi promovido ao time principal do Flamengo em 2022 e marcou seis gols em 26 gols, conquistando os títulos da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, com o técnico Dorival Júnior.

No ano seguinte, teve bons momentos sob o comando do português Vitor Pereira. O jogador disputou 28 partidas, marcou três gols e deu uma assistência no primeiro semestre até ser negociado com o Crystal Palace por 20 milhões de euros, além de bônus por metas estabelecidas, que acabaram não sendo atingidas.

Contusões atrapalharam atacante pretendido pelo Cruzeiro no futebol inglês

Logo quando chegou ao clube inglês, Matheus França teve uma lesão nas costas. Depois, em março de 2024, sofreu grave lesão muscular que o tirou de combate por mais de 350 dias. O atacante disputou apenas 19 jogos, marcou um gol e deu uma assistência em dois anos de Crystal Palace, e estava no elenco campeão da FA Cup.

Matheus França foi campeão da FA Cup com o Crystal Palace (Foto: Reprodução/Instagram)

Curiosamente, esse é o terceiro jogador do Flamengo com nome Matheus que interessa ao Cruzeiro. O goleiro Matheus Cunha já acertou pré-contrato para a próxima temporada. Recentemente, os dois clubes chegaram a acertar a transferência do atacante Matheus Gonçalves, mas a diretoria rubro-negra desistiu do negócio na última hora. E o atual elenco da Raposa já conta com dois Matheus: os meias Pereira e Henrique.