Atacante revelado pelo Cruzeiro comemora um ano no futebol europeu

Autor de um dos gols mais comemorados pela torcida do Cruzeiro nos últimos anos, o atacante Robert, de 20 anos, comemora a primeira temporada no futebol europeu, atuando com destaque no Copenhagen, da Dinamarca. Cria da Toca, o jogador já desperta interesse de outros clubes, como o Orlando City, dos Estados Unidos.

Nesta terça-feira (12), Robert marcou dois gols na goleada do Copenhagem por 5 a 0 sobre o Malmo, da Suécia, pela terceira fase eliminatória da Champions League. Com a vitória, o time dinamarquês se classificou para enfrentar o Basel, da Suíça, nos play-offs que vão apontar sete equipes para se juntar às 29 já garantidas na fase de liga da principal competição europeia de clubes.

Robert chegou ao Copenhagen em agosto de 2024, depois de fazer toda formação nas categorias de base do Cruzeiro e estrear na equipe profissional na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, pelo Brasileirão, em 8 de julho de 2023.

Atacante Robert, cria do Cruzeiro, é destaque no Copenhagen (Foto: Divulgação/Copenhagen)

Contratado inicialmente por empréstimo, Robert se destacou rapidamente e teve os direitos adquiridos em definitivo pelo clube dinamarquês, por R$ 15,7 milhões. O atacante já disputou 35 partidas pelo Copenhagen, marcou quatro gols, fez três assistências, conquistou os dois principais títulos do país na temporada 2024/25 — a Superliga Dinamarquesa e a Copa da Dinamarca — e, agora, está tendo a chance de disputar a Champions League pela primeira vez.

- Foi um ano muito especial para mim. Minha primeira temporada na Europa superou todas as expectativas. Tive a oportunidade de disputar jogos importantes, aprender com uma nova cultura de futebol e conquistar dois títulos logo de cara, o que me deu ainda mais confiança para seguir evoluindo. Sinto que amadureci muito dentro e fora de campo e estou aproveitando cada experiência para crescer como jogador e como pessoa – afirmou o jogador, em entrevista ao Lance!.

Robert fez gol que afastou Cruzeiro da ameaça de rebaixamento no Brasileirão 2023

Pelo Cruzeiro, Robert disputou 30 partidas como profissional em 2023 e 2024. Marcou apenas um gol, mas que teve um significado enorme para a Raposa e está na memória do torcedor cruzeirense. O atacante fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, em Goiânia, aos 50 minutos do segundo tempo, em 27 de novembro de 2023, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Com os três pontos, o Cruzeiro se distanciou da zona de rebaixamento para a Série B.

Robert comemora importante gol pelo Cruzeiro, contra o Goiás. (Foto: Staff Images/Cruzeiro)

- Sou muito grato ao Cruzeiro por tudo o que vivi no clube. Fiz toda a minha formação ali, aprendi valores que carrego comigo até hoje e tive o privilégio de vestir uma das camisas mais pesadas do Brasil. Mesmo de longe, sigo acompanhando e torcendo muito. O Cruzeiro sempre será parte da minha história e fico na torcida para que o clube siga crescendo e alcançando grandes conquistas – comentou Robert, natural de Pirapora (MG).

No início do mês, Robert foi alvo do Orlando City, dos Estados Unidos, que disputa a Major League Soccer. Na transferência para o Copenhagen, o Cruzeiro manteve 15% dos seus direitos econômicos em caso de venda e, por isso, segue atento ao interesse de outros clubes pelo atacante. O Copenhagen quer entre 6 e 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,5 milhões) para vender os direitos econômicos do atacante.