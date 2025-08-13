Jardim começa a definir substitutos de suspensos no Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, começa, na tarde desta quarta-feira (13), a preparar a equipe para o jogo de segunda-feira (18), contra o Mirassol, às 20h, no Estádio Maião, em Mirassol, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores voltam aos treinos na Toca da Raposa depois de dois dias de folga.

Leonardo Jardim não terá três titulares, suspensos. O volante Lucas Romero, o meia Christian e o lateral-esquerdo Kaiki receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Santos, domingo (10), no Mineirão.

A maior dor de cabeça para o técnico do Cruzeiro está no meio-campo. Nas vezes anteriores em que estiveram suspensos, tanto Lucas Romero quanto Christian foram substituídos pela meia Eduardo. Foi assim na goleada por 4 a 0 sobre o Sport, em Recife, em 11 de maio, quando o argentino estava suspenso, e no empate por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, em 12 de junho, quando o treinador não pôde contar com Christian.

Assim, é certa a entrada de Eduardo na equipe no jogo contra o Mirassol. A dúvida que fica é quanto à outra vaga. Uma opção seria Walace, outro primeiro volante do elenco, mas ele tem tido poucas chances com Leonardo Jardim. Sua última partida foi a goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, em 20 de julho, pela 15ª rodada, quando entrou nos oito minutos finais mais acréscimos.

Lucas Silva pode ser recuado para primeiro volante, com a entrada de um jogador mais à frente no meio-campo. O volante falou sobre essa possibilidade, após a partida contra o Santos, domingo (10):

- Já atuei em todas as posições no meio de campo. Inclusive, em determinados momentos aqui no Cruzeiro, atuei de dez. Acredito que o mister vai ter uma semana boa para pensar, para poder ajustar e onde houver a necessidade para eu poder atuar, para ajudar, ele pode contar comigo – afirmou Lucas Silva.

Leonardo Jardim tem algumas opções. Matheus Henrique entrou em quatro das últimas cinco partidas, após recuperar-se de cirurgia no joelho direito. Pesa contra ele o pouco ritmo de jogo. O atacante Gabigol, que vem substituindo Matheus Pereira, é outra possibilidade. Assim como o atacante Marquinhos, outro jogador que vem tendo muitas oportunidades no segundo tempo dos jogos do Cruzeiro.

Jardim não tem dúvida para a lateral esquerda do Cruzeiro

Na lateral esquerda é quase certa a presença de Kauã Prates, que completa 17 anos no último dia 12. O técnico Leonardo Jardim não teve receio em escalar o jovem na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, em 17 de julho, quando o titular Kaiki também estava suspenso, e deve repetir a opção diante do Mirassol.

Lateral Kauã Prates deve ser titular no jogo contra o Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Assim, uma provável escalação do Cruzeiro seria Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Eduardo, Matheus Henrique (Walace ou Marquinhos) e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Haverá treino nas manhãs de quinta-feira (14), sexta (15) e sábado (16) e na tarde de domingo (17), na Toca da Raposa.