Mãe de Gabigol manda recado para críticos em apresentação de filho no Cruzeiro

Gabigol foi apresentando oficialmente pelo Cruzeiro neste sábado (4), no Mineirão, para milhares de torcedores celestes. O evento foi marcado por uma grande festa da torcida. Após o primeiro contato do jogador com a torcida, a mãe do atleta, Lindalva Barbosa, se mostrou feliz com a nova fase do filho e disparou contra os críticos.

Durante passagem pela zona mista do evento, Lindalva Barbosa declarou já se sentir mineira e provocou alguns jornalistas. A fala dela foi direcionada aos comunicadores que criticaram e questionaram Gabigol no último ano. O atacante chega no Cruzeiro após uma temporada em baixa no Flamengo.

- Estou muito feliz, não esperava ver uma torcida tão grande. Vocês vão ver, ele vai trabalhar muito, para fazer muito gol e vai calar a boca de muito jornalista, que está falando mal do meu filho. Eles vão ter que engolir nós mineiros, que agora já estou me sentindo mineira. Os invejosos sempre ficam falando mal de quem está por cima.

Gabigol no Cruzeiro

O atacante chega ao clube mineiro após meses de especulações sobre o futuro. Desde o anúncio de que não seguiria mais pelo Flamengo, que aconteceu após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o atleta foi apontado como alvo de diversos clubes.

Palmeiras e Santos foram outros dois times que demonstraram interesse oficial na contratação do jogador. O Peixe chegou a oferecer uma proposta ao atleta, mas recebeu "não" como resposta. Gabigol foi apresentando neste sábado (4) e vai usar a camisa 9 do Cruzeiro em 2025.

