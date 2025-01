Nesta sábado (4), Gabigol foi apresentado para a torcida cruzeirense em evento no Mineirão. Depois de falar ao gramado, autografar camisas e agradecer a recepção, o atacante falou em coletiva de imprensa pela primeira vez como jogador do Cruzeiro. O atacante exaltou o presidente Pedrinho e revelou bastidores da negociação com Alexandre Mattos para assinar com o clube alviceleste.

Após fala de apresentação do presidente Pedrinho, Gabigol agradeceu ao dirigente pelo tratamento desde o início das conversas para assinar com o clube e exaltou a história do Cruzeiro.

– Desde a primeira conversa, ele (Pedrinho) foi um cara muito leal a tudo o que ele disse. A partir do momento que qualquer pessoa que está do meu lado, me trata bem, trata a minha família e meus amigos bem, o mínimo que eu posso fazer é dar a vida por ele. Tem muito repórter, muita torcida, mas o que eu prometo mesmo é muito empenho, muito trabalho, ser leal as coisas que eu tenho na minha cabeça. Sem trabalho não tem vitória, tudo o que eu conquistei não foi tirando foto ou postando, foi tudo trabalho. Eu me uno a um clube imenso, e a a prova está aqui hoje, um estádio lotado e poderia estar muito mais. Tenho certeza que não foi só por minha causa, e sim porque o Cruzeiro é muito grande. Então, tudo que envolve o Cruzeiro fica maior. Temos grandes jogadores, temos um grande treinador, temos um dono que ama o clube, que é leal e quer quer o bem do clube. É tudo o que um jogador quer. Agradecer a todo mundo, minha família está aí, meus amigos, as pessoas que eu considero, minha namorada. Agradecer também ao Alexandre (Mattos) que foi excepcional.

Ao citar o diretor de futebol, o atacante deixou claro a importância de Mattos para a sua vinda para a Raposa. Gabigol revelou que quando estava prestes a assinar o contrato, inicialmente, titubeou e disse não estar pronto. Sem prometer gols e títulos, o atacante afirmou que, agora, está de corpo e alma entregue ao Cabuloso.

– Vou contar uma fofoca para vocês. A primeira vez que ele foi lá em casa para assinar as coisas, eu realmente falei para ele que meu coração não estava pronto, e ele entendeu isso não tão bem. Mas, depois a gente conversando, eu explicando o meu jeito de ser, ele entendeu e foi um cara excepcional. Se eu estou aqui hoje é por causa do Pedrinho e do Alexandre, que entendeu meu momento e meu jeito de ser. E depois, quando eu tomei a decisão de assinar o contrato, eu estava de coração e alma aqui dentro. Então, o que eu posso prometer não é título, não é gol, e sim dedicação. O resto vai acontecer naturalmente com a ajuda de todos.

Gabigol é apresentado pelo Cruzeiro no Mineirão (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

