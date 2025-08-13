Cruzeiro acerta empréstimo de meia-atacante para o Ceará

O Cruzeiro acertou o empréstimo do meia-atacante Rodriguinho para o Ceará. O vínculo do atleta com o Alvinegro será válido até o fim de 2025. O jogador de 22 anos estava sem espaço no elenco de Leonardo Jardim, visto que não atua desde maio.

Formado nas categorias de base do América-MG, Rodriguinho subiu para o profissional da equipe em 2022 e permaneceu no clube até 2024. O jogador somou quatro gols e quatro assistências em sua última temporada pelo Coelho.

Em dezembro de 2024, o Cruzeiro anunciou a contratação do atleta, tendo contrato até o fim de 2027. Rodriguinho teve poucas chances com Fernando Diniz, algo que não mudou com a chegada de Leonardo Jardim.

São oito partidas na temporada, sem participações em gols. Sua última aparição foi no dia 28 de maio, contra o Unión-ARG, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Ceará tem como principal nome no setor o meia Vina, que retornou recentemente ao Vovô. Além dele, Lucas Mugni é uma opção de meia-atacante. Este é o terceiro reforço do Alvinegro na atual janela de transferências, juntamente com Vina e Vinicius Zanocelo.

Próximo jogo do Cruzeiro

O Cruzeiro vem de revés por 2 a 1 para o Santos, em casa. A Raposa volta a campo na próxima segunda-feira (18), visitando o Mirassol, pela Série A. O jogo terá início às 20h (de Brasília).

Próximo jogo do Ceará

Depois da derrota contra o Palmeiras, o Ceará voltará a campo no próximo sábado (16), em casa, contra o RB Bragantino. O jogo pela 20ª rodada do Brasileirão terá início às 16h (de Brasília).